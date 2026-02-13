עשרות אוהדי סכנין הגיעו רעולי פנים לאימון; המאמן החליט להתפטר

תקרית חמורה התרחשה הבוקר (שישי) באימון בני סכנין כאשר עשרות אוהדי הקבוצה הגיעו רעולי פנים לאימון הקבוצה, וגרמו להפסקתו המיידית. בעקבות המהומה הלא צפויה, המאמן יחד עם השחקנים ואנשי הצוות המקצועי ירדו לשעה ארוכה לחדרי ההלבשה בהמתנה לסוף המהומות.

לפי עדויות, האוהדים הפנו קללות קשות לשחקנים וגם למאמן שרון מימר . מאוחר יותר, שחקני הקבוצה פונו מהאיצטדיון אחרי שכוח השיטור הגיע למקום. סכנין לא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים והאוהדים ככל הנראה כועסים בעיקר על העובדה ששני שחקני בית של הקבוצה עברו בחלון העברות האחרון - לשורות היריבה בני ריינה.

בעקבות התפרעות האוהדים, המאמן שרון מימר הודיע על עזיבת המועדון באופון מיידי: "אני החלטתי להתפטר". נכון לעשיו, יחד עם מימר גם הצוות המקצועי של הקבוצה אמור לעזוב יחד עימו. מימר בן ה-52 מונה בעונה האחרונה לאימון בני סכנין אחרי קדנציה מוצלחת בבני ריינה בה הוביל את הקבוצה לפלייאוף העליון בעונה הקודמת.