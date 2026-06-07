אחרי יותר מחמישה עשורים ללא טבעת ו-27 שנים ארוכות ומורטות עצבים ללא הופעה במעמד גמר ה-NBA, הניו יורק ניקס נמצאים במרחק של שני ניצחונות בלבד מאליפות היסטורית. הקבוצה מהתפוח הגדול מובילה 0:2 מבטיח בסדרת הגמר מול סן אנטוניו ספרס, וכעת הסדרה עוברת להיכל המוכר ביותר של הכדורסל, המדיסון סקוור גארדן, למשחקים שעומדים להיכנס ישירות לספרי ההיסטוריה.

אלא שההיסטוריה הזו מגיעה עם תג מחיר דמיוני. נתוני חברת SeatPick, פלטפורמה מובילה להשוואת מחירי כרטיסים לאירועי ספורט והופעות חיות, מצביעים על כך שהביקוש האדיר לכרטיסים בשוק המשני שובר את כל השיאים המוכרים בספורט האמריקאי, כאשר מחירי הכניסה חצו את רף ה-10,000 דולר במרבית הפלטפורמות.

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החל מ-6,200 דולר: הנתונים המטורפים של משחק 3

גלעד זילברמן, מנכ”ל ושותף מייסד SeatPick, מסביר את האנומליה בשוק: “החזרה של הניקס לגמר לראשונה מאז 1999 והאפשרות לזכות באליפות ראשונה מאז 1973 יצרו סערה יוצאת דופן. מדובר בשילוב נדיר של רגע היסטורי, קהל אוהדים עצום והיצע מושבים מוגבל בתוך הגארדן, מה שמוביל למחירים שאנחנו רגילים לראות בעיקר סביב אירועים כמו הסופרבול”.

הביקוש החריג מורגש היטב כבר לקראת משחק הבית הראשון של הניקס בסדרה (משחק 3), שייערך מחר במדיסון סקוור גארדן. נכון להיום, הכרטיס הזול ביותר שתוכלו למצוא בשוק, המוגדר ככרטיס כניסה בלבד למרומי האולם, יעמוד על כ-6,200 דולר.

אם תרצו לשדרג את החוויה ולשבת במושב ממוצע באולם, תאלצו להיפרד מסכום ממוצע של כ-15,000 דולר לכרטיס בודד. חובבי חוויות הפרימיום וה-V.I.P שרוצים לשבת קרוב לפרקט ימצאו מושבים שמחירם מגיע ליותר מ-134 אלף דולר.

הטירוף מחריף: המחיר הממוצע למשחק 4 מזנק

כשמסתכלים קדימה לקראת משחק מספר 4 בסדרה, שם הניקס עשויים תיאורטית להבטיח את התואר באופן רשמי, מחירי הכרטיסים כבר חוצים כל היגיון בריא ומטפסים לרמות קיצון חסרות תקדים.

נכון לשעה זו, מחיר הכרטיס הזול ביותר למשחק הרביעי מתחיל בכ-10,000 דולר לפחות. המחיר הממוצע למושב במשחק הזה כבר זינק ועומד על כ-17,500 דולר, בעוד שמחירי כרטיסי הפרימיום על שפת הפרקט מטפסים עד לסכום דמיוני של כ-182 אלף דולר למושב בודד.

הרבה מעבר לכדורסל: הנוסטלגיה של שנות ה-90 חוזרת

מדיסון סקוור גארדן צפוי לארח את משחקי הגמר הראשונים שלו המאה הנוכחית, והאווירה המטורפת ברחובות מנהטן מזכירה לותיקי העיר את ימי הזוהר האייקוניים של פטריק יואינג והניקס הקשוחים של שנות ה-90.

“כשמסתכלים על המחירים ועל קצב המכירות, ברור שמדובר באירוע שחורג הרבה מעבר לספורט", מוסיף זילברמן. "עבור רבים מהאוהדים בניו יורק וברחבי העולם, מדובר בהזדמנות של פעם בחיים להיות נוכחים פיזית ברגע שעשוי לשנות את ה-DNA וההיסטוריה של המועדון הכי אייקוני בלשון העם".