בשל דרישה להגבלות מפלות על ישראל: בוטלה תחרות טיפוס עולמית בבריסל

העלייה ברמת האנטישמיות ברחבי העולם משפיעה על תחומים רבים - בהם תחרויות ספורט בינלאומיות. איגוד הטיפוס האירופי הודיע היום (רביעי) על ביטול תחרות ה־World Climbing Europe Youth Series Brussels 2026, זאת לאחר דרישת בעלי המתקן להגבלות מפלות על השתתפות ישראל.

באיגוד הטיפוס הישראלי ציינו כי "בימים האחרונים התקבלה דרישה בלתי ספורטיבית, המונעת ממניעים אנטי ישראליים מצד שני בעלים פרטיים של מתחם טיפוס אולימפי שבו הייתה אמורה להתקיים התחרות בסוף חודש מאי בבריסל".

הם הדגישו: "הדרישה לפיה הספורטאים הישראלים יתחרו ללא סממנים לאומיים, ללא דגל ישראל ותחת מגבלות ותנאים מיוחדים שלא חלו על יתר המדינות המשתתפות, עומדת בסתירה לאמנה האולימפית ולתקנון הבינלאומי".

עוד נמסר כי הם פנו לוועד האולימפי בישראל, ולאחר שלושה ימים של שיח אינטנסיבי עם ראשי האיגוד האירופאי והעולמי. בנוסף, נערך מפגש בזום בין ראשי התאחדות הטיפוס הישראלי לבעלי מתחם הטיפוס בבלגיה.

לאחר מאבק עיקש בדרישה של בעלי המתחם - ראשי הטיפוס העולמי והאירופי בגיבוי מלא של יו"ר התאחדות הטיפוס הבלגית - הבהירו כי ישראל צריכה להתחרות כמו כל מדינה אחרת, ללא מגבלות או תנאים מיוחדים, וכי לא יקבלו ניסיון לכפות סחטנות ותנאים פוליטיים החורגים מערכי הספורט הבינלאומי ועקרונות השוויון וההוגנות.

יצויין כי הדרישה הועלתה בשלב מאוחר במיוחד - כשבועיים בלבד לפני התחרות, לאחר שהספורטאים הישראלים כבר אושרו ונרשמו.

ליעד אגמון, יושב ראש התאחדות הטיפוס בישראל: "אנו מודים לאיגוד הטיפוס העולמי ולאיגוד הטיפוס האירופי על שפעלו במהירות ומנעו אפליה בלתי ספורטיבית ושינוי כללים הנהוגים בספורט ומקיימים שיוויוניות והוגנות. למרות הלחצים והמצב המורכב, הם הבטיחו באופן נחרץ את קיום הכללים, התקנונים הרשמיים, עקרונות השוויון וערכי הספורט - ובהם הוגנות, שוויון וזכותו של כל ספורטאי להתחרות תחת אותם תנאים כמו כל יתר המשתתפים".

יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי בישראל: "אנחנו עדים פעם נוספת לניסיון המכוער של גורמים שאינם חלק מהתנועה האולימפית לכפות את שינאתם העיוורת לישראל על תחרויות ספורט שאמורות להיות שמורת טבע לספורטאי העולם. ראשי הטיפוס האירופאי והעולמי גילו יושרה ומנהיגות ופסלו את התחרות מהסבב העולמי. אלה ימים לא קלים לספורט הישראלי אבל כולנו עומדים איתן ולא נכנע להסתה ונמשיך לשאת בגאווה את דגל ישראל בכל אירוע ספורט ברחבי העולם".