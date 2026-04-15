העונה הנהדרת של דני אבדיה לא עוברת מתחת לרדאר. הכניסה של קבוצתו, פורטלנד טרייל בלייזרס, לפלייאוף ה-NBA מעלה שאלה אחת בקרב אוהדים רבים: כמה יעלה לראות את הכוכב הישראלי מקרוב באירוע ההיסטורי בו ייקח חלק ברגעים הכי גדולים של העונה. נתונים עדכניים של SeatPick, פלטפורמה להשוואת מחירים למשחקי ספורט והופעות חיות, חושפים תמונת מצב מפתיעה: הפלייאוף אולי יוקרתי, אבל לא בהכרח מחוץ להישג יד.

הנתונים מעלים כי בשלה הנוכחי המשחקים של דני אבדיה בפלייאוף הם בעלי טווח מחירים רחב – ממחירי הזדמנות משתלמת ועד לחוויית פרימיום. גיא קוגל, CTO & Co Founder של SeatPick, מנתח את ההזדמנות לראות את אבדיה על המגרש: "למרות הביקוש הגבוה, מחירי הכרטיסים למשחקים בהם משתתף אבדיה מתחילים ברמה נגישה יחסית. נכון להיום, הכרטיס הזול ביותר שנמצא עומד על כ־$95 בלבד, למשחק של פורטלנד מול סן אנטוניו בטקסס. גם במשחקי הבית בפורטלנד ניתן למצוא כרטיסים החל מכ־$115–$125, כאשר המחיר הממוצע נע סביב $315–$335 למשחק."

עם זאת, מוסיף קוגל, "כמו בכל אירוע ספורט גדול בארה"ב, הקצה העליון של המחירים מטפס משמעותית וכרטיסי פרימיום יכולים להגיע עד לכ־$11,800 למושב בודד." הפערים במחירים לא מקריים, והם מושפעים בעיקר מהיצע הכרטיסים בכל מגרש. בסן אנטוניו, שם מתקיים אחד המשחקים, זמינים אלפי כרטיסים, מה שמאפשר מחירים נמוכים יותר וגמישות לקונים. מנגד, בפורטלנד ההיצע מוגבל בהרבה, עם פחות מ־200 כרטיסים זמינים בחלק מהמשחקים, מה שמייצר ביקוש ושומר על רמת מחירים גבוהה יותר.

העניין סביב דני אבדיה מוסיף ממד ייחודי לביקוש. לא מעט אוהדים ישראלים כבר בוחנים אפשרויות לטוס לארה״ב במיוחד עבור הפלייאוף, בתקווה לראות את אחד הנציגים הבולטים של הכדורסל הישראלי על הבמה הגדולה ביותר.

גיא קוגל מסכם כי "בסופו של דבר, הכל תלוי בגמישות של האוהד. מי שמוכן להתפשר על מיקום או להגיע למשחק חוץ, יוכל למצוא כרטיסים בטווח של 100 עד 300 דולר. מנגד, חוויית פרימיום קרובה לפרקט כבר דורשת השקעה של אלפי דולרים. חשוב במיוחד להיזהר מהצעות לא אמינות. לא להתפתות לדילים מפוקפקים או לרכישות דרך קבוצות פייסבוק, וואטסאפ ומקורות לא מזוהים. ההמלצה שלנו היא לרכוש כרטיסים רק דרך פלטפורמות אמינות ומוכרות, כמו האתרים שאיתם אנחנו עובדים."