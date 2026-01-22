מלך הסלים והתוכן: דני אבדיה הפך למותג על גם ב-NBA

דני אבדיה כבר מזמן לא רק "הנציג הישראלי", אלא אחד השמות החמים ביותר בליגת הכדורסל הטובה בעולם. שילוב של נתונים טכנולוגיים, מחקרי רשת וכתבות פרופיל בארה"ב מספקים היום (חמישי) תמונת מצב ברורה: אבדיה נמצא בשיא הקריירה, והעולם לא מפסיק לדבר עליו.

נתונים מחברת Scooper, המתמחה בניטור שיח ברשתות חברתיות ומחקרי מדיה, עבור אתר i24NEWS מספקים הצצה חסרת תקדים ל"בום" התקשורתי סביב אבדיה. מהניתוח עולה כי מסוף חודש דצמבר ועד אמצע ינואר, רמת המעורבות סביב דני (כולל אזכורים, לייקים ושיתופים) כמעט שילשה את עצמה.

אם בחודשים אוקטובר-נובמבר הממוצע השבועי של אבדיה נע סביב 14,000 אזכורים, הרי שבינואר הגרף "שבר את התקרה". השיא נרשם בשבוע של ה-19 בינואר, עם מספר בלתי נתפס של 34,911 אזכורים.

על פי ניתוח עומק של "Scooper", הפיצוץ התקשורתי הזה לא קרה במקרה, אלא נבע משילוב של כמה אירועי שיא: חזרתו של אבדיה מפציעה עם תצוגת ענק של 30 נקודות מול סקרמנטו.

קמפיין האולסטאר, פרסום תוצאות הצבעת האוהדים, שדירגו אותו במקום ה-5 המדהים בקרב שחקני המערב (עם למעלה משני מיליון קולות), הפך אותו לנושא שיחה מרכזי בקהילת הכדורסל העולמית. הזינוק בתחילת ינואר (כ-31 אלף אזכורים) יוחס לרצף משחקים שבו רשם "טריפל דאבל".

נתון דרמטי נוסף שעולה מדו"ח "Scooper" נוגע לתחרות הישירה על משבצת "השחקן הבינלאומי" באולסטאר. מההשוואה עולה כי דני ניצח בנוק-אאוט את יריביו בקרב על תשומת הלב הציבורית: בתחילת ינואר, נתח השיח על אבדיה עמד על 46.8%, בעוד שאלפרן שאנגון הטורקי זכה ל-38% בלבד, ולאורי מארקנן הפיני השתרך מאחור עם 14.9%.

הוויראליות של אבדיה תודלקה גם מחוץ לפרקט: השקת מותג הגלידה שלו, "טורבו", והסרטונים בהם חילק גלידה לחבריו לקבוצה, הפכו ללהיט רשת. כמו כן, דיווחים על מעורבותו בתאונת דרכים (ממנה יצא ללא פגע) יצרו פיקים קצרים של התעניינות בחדשות הכלליות.

מכונת תוכן: בטופ של הליגה

הבאזז ברשתות מקבל חיזוק משמעותי מדו"ח חדש של ענקית הספורט-טק WSC Sports לסיכום חודש דצמבר 2025. הדו"ח, המבוסס על בינה מלאכותית ומודד אובייקטיבית את נפח התוכן המופק (קליפים, היילייטס וסטוריז), מדרג את אבדיה במקום ה-24 בליגה כולה.

הדו"ח של WSC Sports מראה כיצד ההישגים ההיסטוריים של אבדיה בדצמבר – שבו הפך למלך הסלים הישראלי בכל הזמנים ב-NBA כשעקף את עומרי כספי – תורגמו מיד לשפה דיגיטלית. המערכות זיהו ביקוש אדיר לתוכן בכיכובו. אגב, את הפסגה כבש ג'יילן ברונסון מהניקס, שהדיח את ניקולה יוקיץ' מהמקום הראשון.

"המדד החודשי שלנו הפך לכלי ניתוח טרנדים עבור תעשיית הספורט, משום שהוא משקף את 'כלכלת הקשב' של האוהדים", אמר ניצן פלד, ראש תחום מותג ב-WSC Sports. "בדצמבר ראינו כיצד אירועים כמו גביע ה-NBA משנים לחלוטין את מפת ייצור התוכן. המערכת שלנו מאפשרת לליגה ולזכייני השידור להגיב לשינויים האלו בשניות, ולייצר אלפי פיסות תוכן שפעם היו דורשות שעות של עריכה ידנית. זהו העתיד של צריכת הספורט - מבוסס דאטה, מותאם אישית ומהיר יותר מאי פעם".

"למה אני לא יכול להיות פשוט כדורסלן טוב?"

את החותמת הסופית למעמדו החדש מספקת כתבת פרופיל נרחבת שפורסמה הלילה ב"ניו יורק טיימס". תחת הכותרת "עלייתו הלא צפויה של דני אבדיה לפריצת השנה של ה-NBA", מתואר המהפך שעבר – מנער שספג הקנטות באימוני מכבי תל אביב, למנהיג הבלתי מעורער של פורטלנד.

בעקבות מכת פציעות של רכזי הקבוצה, המאמן הזמני טיאגו ספליטר החליט להעביר את אבדיה לעמדת הרכז. התוצאה: ממוצעים עונתיים של 26.2 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים – מספרים שמעמידים אותו בשורה אחת עם לוקה דונצ'יץ' וניקולה יוקיץ'.

אבדיה עצמו התייחס בכתבה לקושי להיות רחוק מישראל בימים אלו ולתגובות הפוליטיות שהוא מקבל: "זה מתסכל לראות את כל השנאה. אני נותן משחק טוב, וכל התגובות מקשרות אותי לפוליטיקה. למה אני לא יכול להיות פשוט שחקן כדורסל טוב? אני ישראלי גאה, אבל כל השנאה מסביב מיותרת".

לגבי החוזה שלו, שנחשב כעת ל"מציאה" עבור הקבוצה (55 מיליון דולר ל-4 שנים), אבדיה הפגין בגרות: "אני לא מתחרט. זה נתן לי רוגע. אני לא אדאג בגלל 10 מיליון דולר יותר או פחות, זה עדיין הרבה כסף".

אגב, לפי נתוני Scooper, השיח ברשתות החברתיות סביב אבדיה נסק הלילה, בעקבות אותו ריאיון, עם יותר מ-19 אלף אזכורים.