לאחר פיצוץ הדרבי: זה העונש שהוטל על הפועל ת"א

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל הטיל היום (שני) על הפועל תל אביב עונש של הפחתת שתי נקודות בפועל והפסד טכני של 2:0. בנוסף, הקבוצה תיקנס ב-200 אלף ש"ח. העונש מגיע לאחר שמשחק הדרבי בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב בבלומפילד בוטל ע"י המשטרה בטרם התחיל, בעקבות הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי האוהדים של שתי הקבוצות והשלכת אבוקות ורימוני עשן לכר הדשא.

במהלך אירועי האלימות והפרות הסדר בתוך האיצטדיון, נפצעו 13 אזרחים מהשלכת אמצעים פירוטכניים וחלקם פונו לקבל טיפול רפואי. בנוסף נפצעו 4 שוטרים מהשלכת אמצעי פירוטכניקה באופן ישיר עליהם. בעקבות ההתפרעויות באיצטדיון ומחוצה לו בוצעו מעצרים של מספר אוהדים.

הדר טבשי/i24NEWS

מהנהלת הפועל ת"א נמסר בעקבות ההחלטה: "התחרות הספורטיבית היא תכלית הספורט ורק הכרעה ספורטיבית היא לגיטימית. כנהוג בכל העולם, ניצחונות, נקודות ותארים מרוויחים על הדשא בזיעה רבה ולא בבתי הדין. הגיע הזמן שגם בישראל. אנחנו נעשה את הכל כדי לקדש את רוח הספורט, את ערך התחרות ואת ההכרעה הספורטיבית. אנחנו לא מתכוונים להשלים עם החלטה שאין בה ספורטיביות, צדק או היגיון. נערער על ההחלטה לבית הדין העליון ואם יהיה צורך, נגיע לכל ערכאה אפשרית".

בשבוע שעבר משטרת ישראל פרסמה סרטון לפני גמר גביע הטוטו, המשווה את אירוע הדרבי לעימותים עם מחבלים במזרח ירושלים תחת הכותרת "מצא את ההבדלים". הסרטון גרר הודעות גינוי מצד הנהלת הפועל ת"א שקראה לסרטון "מבחיל ומסוכן", ומצד הבעלים של הפועל ב"ש אלונה ברקת שכתבה ב-X: "הסרטון המבחיל של דוברות המשטרה שמשווה בין אוהדי הפועל תל אביב למחבלים הוא חציית קו אדום של הסתה נגד כל אוהדי הכדורגל".