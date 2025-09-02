נבחרת ישראל בכדורסל העפילה לשמינית גמר אליפות אירופה

מומלצים -

נבחרת ישראל המשיכה היום (שלישי) במומנטום מהניצחון על צרפת, גברה 89:92 על בלגיה והבטיחה את הכרטיס לשמינית גמר אליפות אירופה בכדורסל, לראשונה מאז 2015.

הנבחרת של אריאל בית הלחמי, שידעה למעשה מאז ההגרלה שניצחון על הבלגים יהיה מפתח מרכזי להעפלה, פתחה מצוין ועלתה ליתרון דו ספרתי כבר אחרי חמש דקות, ויחד עם ריצת 1:18 ברבע השני פתחה פער שהגיע בשיאו ל-21. הבלגים נגסו אט אט בהפרש והצליחו לכפות משחק צמוד בדקות הסיום, אבל פעולות גדולות של תומר גינת, שהגיע ל-500 נקודות בנבחרת, לצד יום טוב מאוד מקו העונשין (21/24, 84%) של הנבחרת, שמרו על הניצחון כחול-לבן.

ביום חמישי הנבחרת תסגור את שלב הבתים עם משחק מול סלובניה ולוקה דונצ'יץ' בשעה 18:00, כאשר נכון לרגע זה היא עדיין יכולה לסיים בכל אחד מארבעת המקומות הראשונים, כשלמשחק הערב בין פולין לצרפת תהיה השפעה מכרעת על התרחישים.

בית הלחמי חזר לחמישייה של ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין. הבלגים עלו ראשונים על הלוח ולנבחרת לקחו כמה התקפות להיכנס לקצב, אבל מדר ואבדיה התחילו להפעיל את סורקין בצבע, כשהגבוה כבר מגיע לעשר נקודות בדרך ליתרון 8:14. נקודות ראשונות של גינת ונמרוד לוי העלו את ישראל ליתרון דו ספרתי, שקטן מעט ל-15:23 בסיום הרבע.

הבלגים שיפרו את משחק ההתקפה שלהם והורידו את ההפרש לארבע בלבד אחרי שתי שלשות רצופות של ואן דן אינדה, אבל יחד עם החזרה של סורקין מהספסל, הנבחרת שבה לרוץ עם התקפות מעבר קטלניות, כאשר שלשות של מדר ואבדיה קבעו יתרון 14. הנבחרת המשיכה להציג התקפה מהירה וקבוצתית, כשקרינגטון ואבדיה העלו אותה ליתרון שיא של 28:49 אחרי ריצת 1:18, לפני שדקה של חוסר ריכוז אפשרה לבלגיה לצמק ל-36:51 בהפסקה אחרי שלשה על הבאזר של לקומט.

הנבחרת הלכה באגרסיביות לטבעת בפתיחת הרבע וקלעה שבע נקודות מהקו תוך שתי דקות, שתי שלשות של לואי שוורץ השאירו את הבלגים במשחק, אך לאחר מכן אבדיה צלף שלשה והרים את סורקין לאלי-הופ נהדר בדרך ליתרון 19. המשחק הפך מבולגן בשני הצדדים, ועם שלושה סלי שדה משותפים בחמש הדקות האחרונות הרבע הסתיים ב-54:71 לישראל. הבלגים פתחו את הרבע האחרון עם ארבע נקודות מהירות, פסק זמן של בית הלחמי אחרי דקה יחד עם שתי שלשות של קרינגטון עצרו מעט את המומנטום, אבל הבלגים ענו עם שלשות משלהם ו-וואנווין קלע שש נקודות ברצף כדי לצמק לשש בלבד. שלשה חשובה של טימור ומהלכים גדולים של גינת שוב קבעו 11 הפרש - שהספיק למרות ניסיון קאמבק נוסף ודפיקות לב בסיום, בדרך לניצחון 89:92 ולשמינית הגמר.

קלעו לישראל: אבדיה (4 אסיסטים) 22, סורקין (6/9 מהשדה) 18, גינת (13 ריבאונדים) 13, קרינגטון 11, מדר (7 אסיסטים) 10, לוי 6, טימור ופלטין 5 כל אחד, שגב 2. שותפו ולא קלעו: זוסמן, מנקו, בורג.