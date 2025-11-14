כוכב נבחרת צרפת לשעבר הצטלם עם חולצה בה הוא בועט בנתניהו

אריק קנטונה, אגדת הכדורגל הצרפתית ושחקן מנצ’סטר יונייטד לשעבר, הצטלם עם חולצה המציגה אותו בועט בראש הממשלה בנימין נתניהו. מעצב גרפי אירי העניק לקנטונה את החולצה במהלך ביקורו בעיר דרי שבצפון אירלנד והכוכב הצרפתי "אהב את זה".

החולצה מבוססת על האירוע המפורסם מ-1995, כאשר קנטונה בעט באוהד של קריסטל פאלאס במהלך משחק. במקום האוהד המקורי, מופיעה על החולצה תמונה של נתניהו.

כריס פרי, בעל החנות ׳Ferry Clever׳ בעיר דרי, שיתף ברשתות החברתיות: "שמח שהוזמנתי להיפגש עם האגדה עצמו, אריק קנטונה, ולהעניק לו את האיור שלי של ׳בעיטת הקונג-פו׳ האייקונית, שנוצר בסולידריות עם פלסטין. הוא פשוט אהב את זה".

קנטונה שהה בדרי לטובת הופעה בפורום המילניום ביום שלישי בערב, שם השתתף בפאנל. הוא נחשב לאחד הכוכבים הגדולים של מנצ’סטר יונייטד, עם אליפויות ו-82 שערים. עם זאת, הוא ידוע בעיקר בשל האירוע האלים מ-1995. לאחר שקיבל כרטיס אדום במשחק נגד קריסטל פאלאס, אוהד ירד לשולי המגרש והחל לקלל אותו. תגובתו של קנטונה הייתה בעיטה מעופפת ואגרוף.

בהתייחס לאירוע אמר קנטונה: "הרגע הטוב ביותר שלי? יש לי הרבה רגעים טובים אבל זה שאני מעדיף הוא כשבעטתי בחוליגן".

בשל אותו מקרה הכדורגלן נידון לעונש של שבועיים, מאסר שהופחת ל-120 שעות של שירות לתועלת הציבור, קיבל קנס של 20 אלף פאונד והושעה למשך תשעה חודשים. כמו כן נשלל ממנו סרט הקפטן בנבחרת צרפת.

קנטונה הוא תומך פרו-פלסטיני נלהב שקורא שוב ושוב לפיפ"א ולאופ"א להשעות את נבחרת ישראל ומועדוני הכדורגל הישראליים מתחרויות בינלאומיות. לטענתו, מדובר ב"סטנדרט כפול" בהשוואה לאיסור המהיר שהוטל על רוסיה לאחר פלישתה לאוקראינה.