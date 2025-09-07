סוף החלום: הנבחרת הודחה מהיורובאסקט בשמינית הגמר

מומלצים -

אחרי טורניר בו ידעה עליות ומורדות ולא מעט רגעי שיא - נבחרת ישראל הודחה הערב (ראשון) מיורובאסקט 2025 בשלב שמינית הגמר, לאחר שהפסידה 84:79 ליוון. השחקנים של ואסיליס ספאנוליס פתחו חדים יותר את המשחק ואילצו את הנבחרת של אריאל בית הלחמי לרדוף אחריהם לכל אורך המשחק.

הנבחרת אמנם נשארה בעניינים לכל אורך 40 הדקות עם הרבה לב ונשמה, אך שוב נכנעה לתצוגת שיא של אחד השחקנים הטובים העולם. הפעם יאניס אנטטוקומפו, שדרס את כל מי שעמד בדרכו בדרך ל-37 נקודות ועשרה ריבאונדים ב-18/21 לשתי נקודות.

דני אבדיה רשם משחק שישי ברציפות עם 20 נקודות או יותר כשקלע 23, תומר גינת (15) ורומן סורקין (14) הציגו הרבה לחימה מתחת לסלים, כשים מדר וקאדין קרינגיטון הוסיפו עשר ותשע נקודות בהתאמה. מה שלא הספיק מול היוונים, שניצחו למרות ערב של 4/25 (16%) בלבד מחוץ לקשת.

אריאל בית הלחמי ביצע שני שינויים בחמישיה ופתח עם ים מדר, גיא פלטין, דני אבדיה, תומר גינת ואיתי שגב. היוונים היו אגרסיביים מאוד מהפתיחה ועלו ל-4:10 אחרי שלשה של פאפאניקולאו, גינת קלע את שש הנקודות הבאות של ישראל ושמר על הפרש ארבע, אך לאחר מכן יאניס אנטטוקומפו נכנס לעניינים עם מתפרצות קטלניות וקבע 12:21.

שלשה של קאדין קרינגטון שוב הורידה את ההפרש לארבע, לפני שיאניס חתם את הרבע עם עוד התקפה של שניות בודדות וקבע 22:28. קרינגטון צלף בפעם השנייה מחוץ לקשת וגם רומן סורקין נכנס לעניינים עם דקות מצוינות בהתקפה, אבל בצד השני הנבחרת לא הצליחה לעצור את אנטטוקומפו - שהמשיך לשרוף את המגרש בקצב מסחרר. שלשה של קוסטאס סלוקאס קבעה יתרון שיא של 11, לפני שנמרוד לוי הוריד את הקבוצות להפסקה ב-41:50 ליוון.

למרות שיאניס החזיר את יוון ליתרון השיא שלה, ישראל חזרה הרבה יותר אנרגטית במחצית השנייה ועם שלוש שלשות רצופות, של סורקין, קרינגטון ואבדיה, צימקה לשלוש הפרש בלבד. בריחה קטנה של היוונים נענתה בהטבעה אדירה של סורקין במתפרצת, גינת צימק לשתיים הפרש בלבד מקו העונשין והנבחרת אפילו החזיקה בכדור עם אפשרות להשוות.

אבל שני מהלכים גדולים - סל ועבירה של סלוקאס ושלשה של סמדורוב, קבעו 59:67 בסיום הרבע השלישי. ישראל נתקעה ללא נקודות במשך ארבע דקות בפתיחת הרבע המכריע, כשסלוקאס ויאניס, עם ארבע נקודות רצופות, קבעו יתרון שיא של 59:73 ליוונים. שלשה של גינת העירה את הנבחרת, גם אבדיה הוסיף אחת משלו ויחד עם נקודות של מדר ההפרש ירד לשבע בלבד, אבל שלשה גדולה של פאפאניקולאו החזיקה את הפרש לספרות כפולות. החבורה של בית הלחמי ניסתה קאמבק אחרון וצימקה לשש הפרש, אל יאניס חגג עם אלי-הופ שפתח את החגיגות של היוונים, כשאבדיה רק קובע את תוצאת היום - 79:84 ליוון.

קלעו לישראל: אבדיה 23, גינת 15, סורקין 14, מדר 10, קרינגטון 9, זוסמן 4, טימור ולוי 2 כל אחד. כן שותפו: שגב, פלטין.