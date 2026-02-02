דני אבדיה באולסטאר: כמה יעלה לכם לראות את ההיסטוריה מקרוב?

דני אבדיה רשם היום (שני) דף חדש בספרי ההיסטוריה של הספורט הישראלי, כשהפך לכדורסלן הכחול-לבן הראשון שנבחר למשחק האולסטאר של ה-NBA. הפורוורד של פורטלנד טרייל בלייזרס נבחר על ידי המאמנים לקבוצת "העולם" (Team World) בטורניר החגיגי שייערך באמצע פברואר בלוס אנג'לס, אך למרות שהמחירים לכרטיסים נוסקים, עדיין תוכלו לראות את אבדיה בדולרים בודדים.

כאמור, הבחירה באבדיה מגיעה כשיא של עונת פריצה מדהימה, בה אבדיה בן ה-25 מעמיד ממוצעים של 25.5 נקודות (מקום 14 בליגה), 7.2 ריבאונדים ו-6.7 אסיסטים למשחק – נתונים המציבים אותו בשורה הראשונה של הכוכבים ב-NBA לצד ענקים כמו ניקולה יוקיץ' ולוקה דונצ'יץ'.

לצד ההישג המקצועי, הבחירה באבדיה הציתה טירוף גם בשוק הכרטיסים. לפי נתוני פלטפורמת השוואת הכרטיסים SeatPick, מחירי הכרטיסים לאולסטאר 2026 מתחילים בכ-650 דולר, כשהמחיר הממוצע נוסק לכ-2,500 דולר – קפיצה חדה לעומת מחירי הפתיחה באולסטאר אשתקד שעמדו על כ-53 דולר בלבד.

גיא קוגל, מייסד שותף ב-SeatPick, מציין כי בעוד האולסטאר הוא אירוע יקר וחד-פעמי, ניתן לראות את אבדיה במשחקי העונה הסדירה במחירים נגישים משמעותית.

"אחת ההמלצות החשובות ביותר עבור אוהדים היא להשוות מחירים לפני שקונים", אמר קוגל, "אצלנו אפשר לראות במקום אחד את כל האפשרויות ממגוון פלטפורמות, לסנן לפי אזור ישיבה ותקציב. בכל מקרה, חשוב לקנות דרך ספק כרטיסים אמין ולא להתפתות ל’דילים’ מקבוצות פייסבוק או אתרים מפוקפקים".

כך למשל, למשחק מול ממפיס במרץ ניתן למצוא כרטיסים החל מדולר אחד בלבד, ובמשחקי הבית בפורטלנד המחירים מתחילים ב-9 דולרים בלבד. הדרך לאולסטאר לוותה ב"פיצוץ" תקשורתי חסר תקדים ברשתות החברתיות.

המשחקים הזולים ביותר:

4 במרץ בממפיס — החל מ־$1 (ממוצע $46)

12 בפברואר ביוטה — החל מ־$4 (ממוצע $43)

18 במרץ באינדיאנה — החל מ־$6 (ממוצע $49)

המשחקים הזולים ביותר במשחקי הבית של פורטלנד:

3 בפברואר מול פיניקס — החל מ־$9

6 בפברואר מול ממפיס — החל מ־$9

9 בפברואר מול פילדלפיה — החל מ־$9

2 באפריל מול ניו אורלינס — החל מ־$9

משחקי “פרימיום” מול כוכבי־על:

20 בפברואר מול דנבר (ניקולה יוקיץ’) — החל מ־$19

27 במרץ מול דאלאס (לוקה דונצ’יץ’) — החל מ־$16

25 במרץ מול מילווקי (יאניס אנטטוקומפו) — החל מ־$10

מלך התוכן

לפי נתוני חברת Scooper, המנטרת שיח במדיה, רמת המעורבות סביב אבדיה שילשה את עצמה בשבועות האחרונים והגיעה לשיא של כ-35 אלף אזכורים בשבוע אחד. הקמפיין הוויראלי סייע לאבדיה לגרוף למעלה משני מיליון קולות בהצבעת האוהדים, כשהוא גובר על כוכבים בינלאומיים כמו אלפרן שנגון ולאורי מארקנן.

החשיפה הציבורית תודלקה לא רק בזכות הסטטיסטיקה על הפרקט, אלא גם בזכות רגעים ויראליים כמו השקת מותג הגלידה שלו "טורבו" ודיווחים על תאונת דרכים קלה ממנה יצא ללא פגע, שהעלו את שמו לכותרות גם מחוץ למדורי הספורט.

אבדיה, שנבחר במקום ה-9 בדראפט 2020, הפך הישראלי לכוכב הבלתי מעורער של פורטלנד ולשחקן ה-17 בהיסטוריה של המועדון שזוכה לכבוד.