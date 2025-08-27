פרו-פלסטינים חסמו רוכבים ישראלים במירוץ הוולאטה בספרד

מומלצים -

במהלך השלב החמישי של מירוץ האופניים "הוולאטה" - שהתקיים היום (רביעי) בספרד, רוכבי קבוצת "ישראל פרמייר טק" נתקלו בהתפרעות בלתי צפויה של מפגינים פרו-פלסטינים, שחסמו את דרכם. הדבר גרם לפגיעה בניקוד הקבוצה.

המפגינים, שהופיעו באמצע הכביש כשהם אוחזים בדגלים ושלטי פלסטין, גרמו לחלק מהרוכבים לרדת מהאופניים כדי לעקוף אותם, מה שגרם לאיבוד שניות יקרות ולפגיעה בביצועים.

https://x.com/i/web/status/1960734842145976527 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

למרות האופנועים מטעם המירוץ, שהובילו את הדרך וניסו לנהל את המצב, התקרית השפיעה על מהירות הרוכבים הישראלים. נמסר כי הקבוצה הישראלית דורגה זמנית במקום ה-16 - והגיעה לסוף המירוץ 45 שניות אחרי הקבוצה הזוכה.

https://x.com/i/web/status/1960731211707637925 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מארגני המירוץ צפויים להכריע בסופו של השלב האם יבוצעו עדכונים בזמנה של "ישראל פרמייר טק", אך ברור שהתקרית הוסיפה לאתגרים של הרוכבים בשטח.