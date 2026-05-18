חוזה המיליונים וטירוף הכרטיסים: דניאל פרץ ניצב לפני המשחק היקר בעולם

אוהדי כדורגל ישראלים רבים נערכים בימים אלה לרכוש כרטיסים למשחק העלייה לפרמייר ליג האנגלית שייערך ב-23 במאי, שבו עשוי השוער הישראלי דניאל פרץ להבטיח את עתידו בליגה הטובה בעולם.

פרץ, שהושאל בינואר האחרון מבאיירן מינכן הגרמנית לסאות'המפטון, יעמוד בין הקורות של "הקדושים" באצטדיון וומבלי למפגש גורלי מול האל סיטי.

פרץ צפוי לשחק בקבוצה גם בעונה הבאה, בשל סעיף רכישה. על פי דיווחים, סאות'המפטון תרצה לרכוש את כרטיס השחקן שלו מבאיירן מינכן תמורת שבעה מיליון אירו.

המפגש המכריע בלונדון מכונה באנגליה "המשחק היקר בעולם" מאחר שהקבוצה המנצחת תבטיח לעצמה הכנסות של יותר מ-300 מיליון דולר בעונה הראשונה בלבד בטופ העולמי. הביקוש העצום משפיע ישירות על כיסם של האוהדים, ומנתונים של פלטפורמת השוואת מחירי הכרטיסים "סיט-פיק" (SeatPick) עולה כי מחירי הכרטיסים בשוק המשני מתחילים ב-170 דולר, בעוד שהמחיר הממוצע כבר מגיע ל-700 דולר.

עבור חבילות אירוח יוקרתיות באצטדיון, המחירים כבר מטפסים ליותר מ-2,900 דולר. מנהל הטכנולוגיות הראשי ומייסד-שותף של החברה, גיא קוגל, מסביר כי העניין מצד הקהל הישראלי שרוצה ללוות את פרץ ברגע השיא של הקריירה שלו הוא חסר תקדים.

לפי נתוני הפלטפורמה, מחירי הכרטיסים של אוהדי סאות'המפטון בשוק המשני עדיין נמוכים בהשוואה לאלה של האל סיטי, אך לקראת שריקת הפתיחה צפויה תנודתיות חדה במחירים. קוגל מדגיש ומזהיר את האוהדים הטסים מישראל לרכוש כרטיסים אך ורק דרך פלטפורמות מוכרות ומגובות, וממליץ להימנע לחלוטין מרכישה בקבוצות פייסבוק, וטסאפ או טלגרם כדי למנוע מעשי הונאה ועוגמת נפש.

יותר מ-70 אלף אוהדים צפויים למלא את היציעים באצטדיון הלאומי, כאשר כל מועדון קיבל הקצאה רשמית של בין 35 אלף ל-38 אלף כרטיסים.