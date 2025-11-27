המיליארדר היהודי אלן הווארד ירכוש 15% מקב' הפועל ת"א

משקיע חדש להפועל "IBI" תל אביב: מועדון הכדורסל הודיע היום (חמישי) על הצטרפות איש העסקים היהודי-בריטי אלן הווארד לשורותיו. הוא מצטרף לבעלים הקיימים: עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה. במסגרת ההשקעה, ירכוש הווארד 15% מחברת הניהול של המועדון.

מהמועדון נמסר כי הוא "מרחיב את קבוצת הבעלות שלו ושמח לבשר על הצטרפותו של איש העסקים היהודי-בריטי אלן הווארד - מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם הפיננסים הגלובלי, פילנתרופ, ומייסד קרן Brevan Howard, הנחשבת לאחת מחברות ה-Absolute Return המובילות בעולם, המתמחה במאקרו גלובלי. הצטרפותו מהווה חיזוק משמעותי לבסיס הבעלות של המועדון. מבנה בעלות רחב ומגוון אשר יאפשר לבנות תקציב רב-שנתי יציב ומשמעותי, ולבסס תשתית ארוכת טווח שתמקם את המועדון בחזית הכדורסל האירופי".

גילי רענן, אחד מהבעלים, מסר: "הצטרפותו של אלן מעניקה עומק ויציבות, ומפחיתה את התלות בבעלים יחיד, תוך מתן יכולת לבנות עתיד ארוך טווח עבור הפועל 'IBI' תל אביב בצמרת הכדורסל האירופי. העוצמה שלנו נובעת מהשילוב בין קהל אוהדים יוצא דופן, צוות מקצועי מהשורה הראשונה, ובעלי מניות מחויבים בעלי חזון ארוך טווח - כולם מונעים על ידי הנחישות והחוסן שמאפיינים את הרוח הישראלית. זאת התשתית להצלחה מתמשכת - על המגרש ומחוצה לו".