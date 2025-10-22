נשיא פיב"א: "נפעל להחזיר גם את משחקי הנבחרות לישראל"

נשיא פיב"א אירופה, חורחה גרבחוסה, אמר ליו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן כי הוא "יפעל להחזיר את משחקי נבחרות הגברים והנשים לישראל כבר בפברואר הקרוב".

גרבחוסה יזם עימו שיחה עם יור איגוד הכדורסל פרישמן בנוגע להחזרת אירוח משחקי נבחרות ישראל בארץ. גרבחוסה ציין בשיחה כי בשל לוח הזמנים הקצר, אירוח המשחקים בישראל כבר בחלון נובמבר לא מתאפשר, אך ככל והפסקת האש תימשך והשקט יישמר אין מניעה כי ישראל תארח בחלון לאחר מכן, בפברואר, ובכוונתו להעלות את הנושא כבר בישיבה הקרובה של פיב"א.

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל ציין: "אני רואה חשיבות עצומה באירוח משחקי נבחרת בישראל. זהו מסר חזק של נורמליות וחוסן. אני מודה לנשיא פיב"א אירופה על הנכונות וההבנה של המצב הייחודי בישראל- דבר המעיד על מחויבות עמוקה לכדורסל הישראלי והחשיבות בחזרתו לשגרה".

"נפעל בשיתוף פעולה מלא עם פיב"א כדי להבטיח שנוכל לארח את המשחקים כבר בחלון פברואר", מסר פרישמן.

אתמול הנהלת היורוליג התכנסה בברצלונה והחליטה על החזרת המשחקים ביורוליג וביורוקאפ לארץ. המשמעות היא שמכבי והפועל ת"א וגם הפועל ירושלים יחזרו לקיים את משחקיהן הביתיים בישראל. תאריך היעד לחזרת המשחקים לארץ - ה-1 בדצמבר.