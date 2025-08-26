שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל נעצר בחשד לתקיפת אשתו

מומלצים -

שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל, ששיחק בקבוצות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים ואף זכה באליפויות ובגביע המדינה, נעצר בתחילת השבוע בחשד שתקף את אשתו וגרם לה לחבלות.

בית משפט השלום בקריות הורה היום על שחרורו בתנאים מגבילים שכוללים: הרחקה מביתו למשך שבוע, איסור יצירת קשר עם המתלוננת והמעורבים, אי התקרבות אל אשתו עד למרחק של 200 מטר במשך שבוע, והתחייבות עצמית בסך 5,000 שקלים.

כזכור, רק בשבוע שעבר נעצר כדורגלן זר שמשחק בקבוצה מהליגה הלאומית, בן 33, בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו.