שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל נעצר בחשד לתקיפת אשתו
על פי החשד, הכדורגלן ששיחק בקבוצות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, גרם לאשתו חבלות • הוא שוחרר בתנאים מגבילים והורחק למשך שבוע מביתו ומרעייתו
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
שחקן כדורגל לשעבר בליגת העל, ששיחק בקבוצות מכבי חיפה ובית"ר ירושלים ואף זכה באליפויות ובגביע המדינה, נעצר בתחילת השבוע בחשד שתקף את אשתו וגרם לה לחבלות.
בית משפט השלום בקריות הורה היום על שחרורו בתנאים מגבילים שכוללים: הרחקה מביתו למשך שבוע, איסור יצירת קשר עם המתלוננת והמעורבים, אי התקרבות אל אשתו עד למרחק של 200 מטר במשך שבוע, והתחייבות עצמית בסך 5,000 שקלים.
כזכור, רק בשבוע שעבר נעצר כדורגלן זר שמשחק בקבוצה מהליגה הלאומית, בן 33, בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות