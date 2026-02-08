לאחר שבוע של הכנות סוערות באזור מפרץ סן פרנסיסקו, המשחק הגדול ביותר של אמריקה יתקיים הלילה (ראשון). הסופרבול ה-60 יערך בסנטה קלרה, קליפורניה, כאשר קבוצת "ניו אינגלנד פטריוטס" שואפת לשבור שיא עם ניצחון שביעי. מולה, "סיאטל סיהוקס" פייבוריטית להניף את גביע לומברדי.

מיליוני צופים ברחבי העולם יצפו, כאשר שלושת משחקי הסופרבול האחרונים היו שידורי הטלוויזיה הנצפים ביותר בארה"ב מאז הנחיתה על הירח ב-1969.

לאחר ש"קנזס סיטי צ'יפס" הגיעו לחמישה מתוך ששת הסופרבולים האחרונים, אחת מהקבוצות האייקוניות ביותר ב-NFL חוזרת למשחק הגדול.

הפטריוטס העפילו לסופרבול הראשון שלהם מאז 2019, הפעם בלי הקוורטרבק האגדי טום ברדי והמאמן ביל בליצ'יק. בהובלת הקוורטרבק זה שנתיים, דרייק מיי, הם יגיעו להופעה ה-12 שלהם במשחק המרכזי של הליגה וישאפו לניצחונם השביעי, שיהיה שובר שוויון עם פיטסבורג סטילרס. הם יפגשו את סיאטל בשחזור של סופרבול 49 ב-2015, כאשר הפטריוטס מנעו מהסיהוקס זכייה רצופה.

זוהי הופעת הסופרבול הראשונה של סיאטל מאז, והרביעית שלהם באופן כללי, עם זכייתם היחידה באליפות שהייתה בשנת 2014.

עם זאת, רבים מהצופים אולי יתעניינו יותר במופע המחצית, בו באד באני עומד לבצע הופעה היסטורית, אך סביר להניח שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא יהיה אחד מהם. הסופרסטאר הפורטו-ריקני מתח ביקורת חריפה על טראמפ ועל מדיניות ההגירה שלו, אם כי החששות מפני פשיטות אפשריות בסוף השבוע התפוגגו.

כוכב הפופ נבחר להיות המופע המרכזי של השנה, לאחר שהופיע כאורח מיוחד ב-2020, אז הופיעו במשותף שאקירה וג'ניפר לופז.

הוא לא יהיה רק האמן הלטיני הגברי הראשון שמופיע במופע המחצית, אלא גם האמן הראשון שמבצע את ההופעה כולה בספרדית. בן ה-31 היה האמן הכי מושמע בספוטיפיי בארבע מתוך שש השנים האחרונות. הוא גם שחקן, הנחה את "Saturday Night Live" והיה אלוף WWE 24/7.

להקת הרוק גרין דיי, שמגיעה מקליפורניה, תנגן בטקס יום השנה לפני המשחק ביום ראשון וה-NFL רמזו שצפויות כמה הפתעות במחצית.