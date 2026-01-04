טירוף הכרטיסים במונדיאל 2026: פורטוגל והאיטי בראש

פחות מחצי שנה לשריקת הפתיחה של מונדיאל 2026, נתונים חדשים של פלטפורמת הכרטיסים SeatPick לחודש דצמבר 2025 חושפים כי בניגוד לתחזיות המוקדמות, דווקא נבחרות כמו פורטוגל, קולומביה והאיטי עוקפות בסיבוב מעצמות כדורגל מסורתיות בקרב על הכרטיסים.

על פי הניתוח, פורטוגל היא המדינה המובילה בעניין העולמי, נתון המונע בעיקר מהביקוש האדיר למשחק המרכזי שלה מול קולומביה במיאמי (החל מ-1,200 דולר לכרטיס). קולומביה עצמה מציגה עניין גבוה מהצפוי, מה שמצביע על פוטנציאל קהל חדש ומשמעותי שישטוף את היציעים.

אך ההפתעה הגדולה ביותר היא האיטי. הנבחרת הקריבית מככבת במקום הרביעי בטבלת העניין העולמית. לעומתן, מעצמות אירופאיות קלאסיות כמו גרמניה, צרפת וספרד רושמות נתוני עניין נמוכים מהצפוי בשלב זה.

המארחות: מקסיקו בטירוף, ארה"ב וקנדה באדישות

בקרב שלוש המדינות המארחות נרשמים פערים דרמטיים. מקסיקו מובילה בפער ניכר על פני שכנותיה, נתון שמתבטא גם במחירי הכרטיסים: משחק הפתיחה של הנבחרת המקסיקנית מול דרום אפריקה באצטדיון האצטקה הוא כרגע היקר ביותר בשלב הבתים, עם כרטיסים שמתחילים ב-1,900 דולר.

לעומת זאת, רמת העניין בארצות הברית נחשבת נמוכה יחסית לגודל האירוע, שכן היא המארחת המרכזית, וקנדה מציגה את הביקוש הנמוך ביותר מבין המארחות. כרטיס למשחק הפתיחה של ארה"ב בלוס אנג'לס מתחיל ב-960 דולר, בעוד שמשחק הפתיחה הקנדי בוונקובר מתחיל ב-800 דולר.

למה דווקא שלב הבתים?

תופעה מעניינת נוספת היא העדפת האוהדים לרכוש כרטיסים לשלב הבתים על פני שלבי הנוקאאוט. הסיבות לכך מגוונות: הוודאות המלאה לגבי זהות הנבחרות, התאריכים והמיקומים, המאפשרת תכנון מוקדם, לצד מחירים נגישים יותר.

עם זאת, לא כל המשחקים יקרים. הדו"ח מצביע על הזדמנויות למשחקים "קטנים" יותר, שחוו ירידת מחירים חדה מאז ההגרלה. כך למשל, כרטיס למפגש בין קייפ ורדה לערב הסעודית ביוסטון נמכר החל מ-130 דולר בלבד (ירידה של 65%), ומשחקים כמו דרום אפריקה נגד מנצחת הפלייאוף האירופי נמכרים החל מ-160 דולר.

לשם השוואה, מונדיאל 2022 בקטאר אירח כ-3.4 מיליון צופים, כאשר המדינות שהובילו את רכישת הכרטיסים היו ערב הסעודית, הודו, ארה"ב, בריטניה ומקסיקו. נראה כי ב-2026, מוקד הכוח של הקהל נודד לכיוון דרום אמריקה והמדינות המפתיעות, בעוד הקהל האירופי הקלאסי עדיין ממתין על הגדר.

המדינות המובילות לפי סדר עניין

פורטוגל

קולומביה

ברזיל

האיטי

מרוקו

סקוטלנד

מקסיקו

ארגנטינה

אקוודור

אנגליה

המשחקים היקרים:

מקסיקו נגד דרום אפריקה (משחק הפתיחה) באיצטדיון האצטקה: החל מ-1,900$

משחק הפתיחה של קנדה בוונקונבר: החל מ-800$

משחק הפתיחה של ארה"ב בלוס אנג2לס: החל מ-960$

ארגנטינה נגד אלג'יריה בקנזס: החל מ-550$

אנגליה נגד קרואטיה בארליגנטון: החל מ-600$

אוזביקסטן נגד קולומביה במקסיקו סיטי: החל מ-750$

מקסיקו נגד דרום קוריאה גוואדלחרה: החל מ-1,300$

סקוטלנד נגד ברזיל במיאמי: החל מ-1,000$

קולומביה נגד פורטוגל במיאמי: החל מ-1,200$

המשחקים הזולים:

דרום אפריקה נגד מנצחת הפלייאוף האירופאי (כנראה דנמרק) באטלנטה: החל מ-160$ ירידה של 50% מאז ההגרלה

ירדן נגד אלג'יריה בסן פרנסיסקו: החל מ-170$ ירידה של 50%

קורסאו נגד חוף השנהב בפילדלפיה: החל מ-160$ ירידה של 50%

קייפ ורדה נגד ערב הסעודית ביוסטון: החל מ-130$ ירידה של 65%

אלג'יריה נגד אוסטריה בקנזס: החל מ-160$ ירידה של 45%

שלבי הגמר:

רבעי גמר: החל מ-800$

חצאי הגמר: החל מ-1,300$

גמר: החל מ-5,000$