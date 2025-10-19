דרמה בבלומפילד: הדרבי התל אביבי בוטל בשל הפרות סדר
המשטרה הודיעה על ביטול המשחק בין הפועל למכבי ת"א בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא • 13 אזרחים ו-4 שוטרים נפצעו • "זה לא משחק, זו הפרת סדר ואלימות חמורה"
דרמה בבלומפילד: המשטרה הודיעה היום (ראשון) על ביטול הדרבי בין הפועל למכבי ת"א בגלל הדלקת אמצעי פירוטכניקה ביציעי אוהדי שתי הקבוצות, שאף השליכו אבוקות לכר הדשא.
"הפרות סדר, התפרעויות, השלכת חפצים, רימוני עשן זיקוקים, שוטרים פצועים ונזקים לתשתית המגרש - זה לא משחק כדורגל - זו הפרת סדר ואלימות חמורה", מסרה המשטרה, "לאור הפרות הסדר וסיכון חיי אדם לקראת תחילתו של משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד, משטרת ישראל הודיעה לקבוצות ולהנהלת הקבוצות והשופטים, כי הוחלט לא לאפשר את קיום המשחק".
במהלך אירועי האלימות והפרות הסדר בתוך האיצטדיון, נפצעו 13 אזרחים מהשלכת אמצעים פירוטכניים וחלקם פונו לקבל טיפול רפואי, בנוסף נפצעו 4 שוטרים מהשלכת אמצעי פירוטכניקה באופן ישיר עליהם. עד כה נעצרו 9 חשודים ובהמשך צפויים מעצרים נוספים.