דיווח: ארה"ב תפעל למנוע מפיפ"א להדיח את ישראל מהמונדיאל

ממשל טראמפ מתערב במאבק הספורטיבי סביב ישראל: דובר מחלקת המדינה של ארה"ב, מטעם השר מרקו רוביו, הצהיר הלילה (חמישי) ל"סקיי ניוז" כי הממשל "נפעל באופן מוחלט כדי לעצור לחלוטין כל מאמץ להוציא את נבחרת ישראל מהמונדיאל".

זאת, בעקבות קריאת מומחים מייעצים של האו"ם לפיפ"א ולגופים האירופיים להשעות את כל הקבוצות הישראליות עקב הלחימה בעזה.

פיפ"א טרם הגיבה לדיווחים, בעוד שנבחרת ישראל ממשיכה במאמציה להעפיל למונדיאל 2026 שייערך ברובו בארצות הברית. ההתערבות האמריקנית נועדה למנוע הטלת סנקציות ספורטיביות שיפגעו בהשתתפות הנבחרת.

בתוך כך, ממשרד התרבות והספורט נמסר כי השר מיקי זוהר פועל בשבועות האחרונים מאחורי הקלעים יחד עם ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש התאחדות לכדורגל בישראל שינו זוארץ מול הגורמים המקצועיים בעולם הספורט לבלימת המהלך להדחת ישראל מאופ״א (איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות).

לדבריהם, אופן הפעולה הנכון כעת הוא "קודם כל לפעול באחריות מול גורמי המקצוע ולא לצאת בהצהרות לפני שיש התקדמות מעשית בנושא".