התיעוד שמעורר סערה: עובד בחנות האולימפיאדה קרא "שחררו את פלסטין" לעבר ישראלים - ופוטר

עובד בחנות של אולימפיאדת החורף באיטליה תועד ביממה האחרונה צועק "שחררו את פלסטין" לעבר אוהדים של נבחרת ישראל בתחרות. לאחר האירוע שעור סערה, בעיקר ברשתות, המוכר פוטר לאלתר מעבודתו בחנות.

משחקי אולימפיאדת החורף 2026 יצאו לדרך לפני תשעה ימים באיטליה בערים מילאנו וקורטינה. בטקס הראשי, באצטדיון סן סירו, נשאה את דגל ישראל המחליקה האמנותית מריה סניוק, וגולש הסקי ג'ארד פיירסטון הניף את הדגל בטקס שהתקיים במקביל במתחם האולימפי בקורטינה. במשלחת הישראלית משתתפים 10 ספורטאים, שיתחרו בחמישה ענפים

לייצג את ישראל באירועים עולמיים הפך למשימה מאתגרת במיוחד מאז ה-7 באוקטובר, את זה למדה על בשרה המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף שמתקיימת השנה באיטליה. במהלך טקס פתיחת המשחקים האולימפיים שהתקיים במילאנו, המשלחת הישראלית הכוללת תשעה ספורטאים התקבלה בשריקות וקריאות בוז מהקהל באיצטדיון סן סירו.

אם זה לא הספיק, איתמר שפרינץ, מאמן נבחרת ישראל במזחלות שלג, סיפר בריאיון לגיא עזריאל ב"חדר החדשות" שהדירה של הנבחרת במחנה האימונים בגרמניה נפרצה אתמול. המאמן אמר כי מהדירה נגנבו ציוד יקר ערך, בגדים ודרכונים, והפורצים אפילו אכלו את האוכל שהיה במקרר והשתמשו במקלחת בדירה.

יחד עם זאת, שפרינץ שיתף בתחושותיו, ואמר כי למרות שורת התקריות הרעות שרדפה את המשלחת, הם שומרים על רוח גבוהה, בעיקר בגלל ההתרגשות מההשתתפות באולימפיאדה תחת דגל ישראל.