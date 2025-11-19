למרות שכניסתו לארה"ב נאסרה: רונאלדו התארח בבית הלבן

חשבתם שמוחמד בן סלמאן הוא השם הכי גדול במשלחת הסעודית לוושינגטון? תחשבו שוב - אגדת הכדורגל וכוכב הליגה הסעודית כריסטיאנו רונאלדו הגיע גם הוא אמש (שלישי) לארוחת הערב המלכותית שנערכה בבית הלבן, וכולם היו באקסטזה.

גם הנשיא דולנד טראמפ אמר לו בארוחת הערב כי "בנו מעריך אותו כעת עוד יותר". אולם, הגעתו של הכדורגלן נראתה קצת תמוהה בהתחשב בעובדה שלפני שש שנים הואשם בתקיפה מינית של אישה אמריקנית בלאס וגאס.

כאמור, ב-2017 פרסם המגזין הגרמני דר שפיגל כתבה ובה נטען כי רונאלדו ביצע את האונס בשנת 2009, ולאחר מכן שילם לה דמי שתיקה בסך של 375 אלף דולר. ב-2018 פרסם העיתון פרטים נוספים על האונס לכאורה, בו טענה הנאנסת כי לאחר בילוי לילי משותף ברחבי לאס וגאס, רונאלדו לקח אותה לחדר המלון בו שהה והתנפל עליה ללא הסכמתה. רונאלדו וסוכנו הכחישו את ההאשמות.

נוכחותו של רונאלדו על רקע פרשת האונס שהושתקה אינה השערוריה היחידה שנקשרה לביקור המשלחת הסעודית בוושינגטון. במהלך מסיבת העיתונאים של הנשיא האמריקני ויורש העצר הסעודי, עיתונאית של רשת ABC האמריקנית העלתה את פרשת רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל ח'אשוקג'י, שהיה מבקר חריף של נסיך הכתר. רבים מפנים אצבע מאשימה לפי בן סלמאן על הרצח, אך במסיבת העיתונאים טראמפ בחר לנזוף בעיתונאית ואמר כי מדובר ב"פייק ניוז".