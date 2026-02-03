"זה ירדוף אותו כל חייו": מתקפות אנטי-ישראליות נגד דני אבדיה

דני אבדיה עשה היסטוריה בליל ראשון כשהפך לשחקן הישראלי הראשון שנבחר לאולסטאר ה-NBA. בין המברכים על המעמד המרגש היה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שכתב ברשת X באנגלית: "דני, בכל פעם שאתה עולה למגרש, המדינה שלנו קורנת מגאווה, עבור עם ישראל אתה יותר מכוכב".

אולם ברשת היו גם כאלו שבחרו להתייחס לברכתו של ראש הממשלה לכדורסלן כאל דבר תמוה. כתבה שפורסמה באתר של חברת החדשות האוסטרלית ABC מתחה ביקורת על אבדיה ועל עברו כחייל צה"ל, עוד בכותרת הראשית. בכתבה נכתב כי בירכתו של נתניהו "אינה מפתיעה לחלוטין בהתחשב בכך שאבדיה הוא כנראה הספורטאי הטוב ביותר בישראל, אך הם לפחות קצת מוזרים, בהתחשב בכך שראש ממשלת ישראל כמעט ולא הגיב על דברים הקשורים ל-NBA בתקופת כהונתו".

https://x.com/i/web/status/2018568377439224029 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כמו כן בחרו בכתבה להקדיש חלק שלם לשירותו של אבדיה בצה"ל, בו נכתב על אופן שירותו של אבדיה ועל השיח השלילי נגדו ברשתות החברתיות בעקבות כך ובעקבות המלחמה בעזה, ואף צירפו תמונה שלו על מדים.

מלבד הכתבה, ברשתות החברתיות בחרו להגיב על בירכתו של נתניהו באופן יותר ציני. חשבון X בשם Antifa_Ultras, לו מעל 220 אלף עוקבים, צייץ: "דני אבדיה צריך לדעת שהתמיכה שניתן לו מבצע רצח העם העיקרי תלווה אותו לאורך כל חייו ותרדוף אחריו כמו צל". בחשבון X אחר עם מעל 240 אלף עוקבים נכתב: "כל דבר או כל דבר שאושר על ידי השטן הקטן (נתניהו) הוא אוטומטית פסול".