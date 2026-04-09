מונדיאל 2026 - היקר בהיסטוריה: מהו המחיר הממוצע לכרטיס?

מחירי הכרטיסים למונדיאל 2026 קובעים שיא היסטורי חדש ומבססים את הטורניר כאירוע הספורט היקר ביותר אי פעם, עם מחיר ממוצע של 1,849 דולר לכרטיס. הנתונים המעודכנים, שפורסמו היום (חמישי) לאחר הבטחת מקומן של 48 הנבחרות המעפילות, מראים כי האוהדים יידרשו לשלם סכומי עתק עבור כניסה למגרשים בצפון אמריקה, כאשר כרטיס למשחק הגמר מתומחר החל מ-5,000 דולר ועד לממוצע של כ-13,260 דולר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נתוני פלטפורמת השוואת המחירים SeatPick הראו כי השלמת זהות הנבחרות במונדיאל 2026 - הכוללת את בוסניה, שוודיה, טורקיה, צ’כיה, עיראק וקונגו – הובילה לזינוק מיידי בביקושים.

הנבחרות החדשות שהעפילו לטורניר מתמודדות עם מחירי כרטיסים גבוהים במיוחד, לדוגמה:

צ’כיה נגד מקסיקו (24 ביוני) מתחיל ב-1,133 דולרים לכרטיס עם מחיר ממוצע של 3,406 דולרים לכרטיס.

קנדה נגד בוסניה (12 ביוני) מתחיל ב-955 דולרים לכרטיס עם מחיר ממוצע של 3,382 דולרים לכרטיס.

טורקיה נגד ארצות הברית (25 ביוני) מתחיל ב-737 דולרים לכרטיס עם מחיר ממוצע של 2,460 דולרים לכרטיס.

שווייץ נגד בוסניה מתחיל ב-348 דולרים לכרטיס עם מחיר ממוצע של 2,077 דולרים לכרטיס.

בוסניה נגד קטאר מתחיל ב-277 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 2,123 דולרים לכרטיס.

אוסטרליה נגד טורקיה מתחיל ב-298 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 1,321 דולרים לכרטיס.

צרפת נגד עיראק מתחיל ב-437 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 1,337 דולרים לכרטיס.

יפן נגד שוודיה מתחיל ב-395 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 1,283 דולרים לכרטיס.

שוודיה נגד תוניסיה מתחיל ב-199 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 1,003 דולרים לכרטיס.

קונגו נגד אוזבקיסטן מתחיל ב-175 דולרים לכרטיס, עם מחיר ממוצע של 968 דולרים לכרטיס

עוד עולה מנתוני SeatPick כי נבחרת שוודיה הפכה להיות האופציה המשתלמת במונדיאל כאשר היא מציעה את המחירים הנמוכים ביותר מבין הנבחרות האירופיות האחרונות שנכנסו לטורניר.

כך לדוגמה:

הולנד נגד שוודיה – מחירי הכרטיסים מתחילים ב-315 דולרים.

גיא קוגל, CTO ושותף מייסד בחברה, מציין כי "קיימים כ-600 אלף כרטיסים זמינים לכל 104 משחקי הטורניר, אך המחירים למפגשים מול המדינות המארחות כבר חוצים את רף ארבע הספרות. כך למשל, כרטיס למשחק בין צ'כיה למקסיקו מתחיל ב-1,133 דולרים, ומשחק הפתיחה החגיגי בין מקסיקו לדרום אפריקה יעלה לאוהדים 2,180 דולרים לפחות".

כאמור, הביקוש הגבוה מתודלק גם על ידי חזרות היסטוריות למרכז הבמה העולמית: נבחרת עיראק חוזרת למונדיאל לאחר 52 שנות היעדרות, והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תשתתף בטורניר לראשונה מזה 40 שנה.

בעוד משחק בין קונגו לאוזבקיסטן נחשב לאחד הזולים בטורניר (החל מ-175 דולרים), שלבי ההכרעה כבר מתומחרים בסכומים דמיוניים: חצאי הגמר עומדים על ממוצע של 4,374 דולרים, ורבעי הגמר על כ-3,010 דולרים למושב.

בתוך כך, באתר "האטלטיק" של הניו יורק טיימס דיווחו כי לצד המחירים המאמירים, אוהדים רבים חשים כי פיפ"א הטעתה אותם באופן מכוון בנוגע למיקום המושבים.

על פי הדיווח, רוכשי כרטיסים ששילמו אלפי דולרים עבור "קטגוריה 1" – הדרגה היוקרתית ביותר – גילו בעת קבלת המושבים כי שובצו בפינות האצטדיון או מאחורי השערים.

תחקיר האתר העלה כי פיפ"א שינתה בחשאי את מפות האצטדיונים והקצתה את המקומות המבוקשים ביותר במרכז המגרש עבור "חבילות אירוח" עסקיות שמחירן מגיע ל-6,000 דולר ומעלה, מבלי ליידע את הציבור הרחב בזמן המכירה.

פיפ"א מסרה בתגובה לטענות על שיבוץ המושבים כי המפות שפורסמו באתר היו "אינדיקטיביות בלבד" ונועדו לספק הכוונה כללית. בארגון נסמכים על סעיף בתקנון המאפשר לשנות את מיקום המושב גם לאחר הרכישה, כל עוד הוא נותר באותה קטגוריית מחיר.

עם זאת, בקרב האוהדים גוברת הביקורת, וחלקם כבר שוקלים נקיטת צעדים משפטיים כנגד הארגון בגין מה שהם מגדירים כ"עוקץ".