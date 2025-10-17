האיסור על כניסת ישראלים לאצטדיון, והמתקפה של ר"מ בריטניה

קבוצת הכדורגל האנגלית "אסטון וילה" הודיעה כי אוהדי מכבי תל אביב לא יוכלו להיכנס לאצטדיון בו ייערך משחק בין שתי הקבוצות, בשל "חששות בטיחותיים". לטענתם, קבוצת ייעוץ לבטיחות מקומית מסרה לה את ההחלטה הזו.

בליגת העל האנגלית אמרו כי החלטה זו מגיעה עקב חששות שהועלו על ידי המשטרה המקומית. "בעקבות פגישה שנערכה, קבוצת הייעוץ לבטיחות (SAG) אמרה למועדון ולאיגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות (אופ"א) לעדכן כי 'אוהדי חוץ' לא יורשו להשתתף", נכתב. נציין, כי המשחק ייערך באצטדיון "וילה פארק" בברמינגהם, בה יש אוכלוסייה פרו-פלסטינית גדולה.

מי שתקף את ההחלטה, לצד אוהדים וגולשים רבים ברשת, הוא ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שקרא למהלך זה אנטישמי ואמר כי בריטניה "לא תסבול זאת ברחובותיה, תפקיד המשטרה הוא להבטיח שכל האוהדים יוכלו ליהנות מהמשחק - ללא חשש מאלימות". ברשת "סקיי ניוז" הבריטית דווח כי סטארמר עובד על שינוי החלטה זו.

עמותת "אחים לסמל" של אוהדי מכבי תל אביב תקפה את ההחלטה, וקראה לתושבי אנגליה "להתעורר". "היום יהודים לא מורשים להגיע למשחק כדורגל, מחר יהיו אלה אתם. המהגרים הזרים שהכנסתם למדינה שלכם מנהלים אתכם - אתם כבר בדרך למטה", נכתב בפוסט ברשת X.

דובר ממשלת בריטניה אמר כי הם אכן פועלים לשינוי ההחלטה, אך ציין כי "זוהי החלטה מבצעית של המשטרה". עוד דווח כי שרת התרבות הבריטית נפגשה עם נציגים במשרד הפנים ובמשטרה כדי לדון במצב. המשחק בין קבוצת "אסטון וילה" למכבי תל אביב צפוי להיערך ב-6 בנובמבר.