מונדיאל 2026: המנשאפט והאורנז' נכנסים למעגל המשחקים
"העצבים היו בכל מקום": ברזיל המומה מהבכורה הלחוצה של אנצ'לוטי, שווייץ זועמת על ה-VAR אחרי התיקו הדרמטי עם קטאר • הלו"ז המלא של הלילה: מגרמניה ועד הולנד, כל המשחקים | דקה אחר דקה
ברזיל של אנצ'לוטי נראתה מתוחה וסחטה רק 1:1 ממרוקו הקשוחה, סקוטלנד חגגה חזרה היסטורית לראשות הבית בזכות שער של ג'ון מקגין, וקטאר הדהימה את עולם הכדורגל עם שוויון בדקה ה-94 מול שווייץ הנסערת.
אבל הטורניר לא עוצר לרגע, והערב (ראשון) אנחנו עוברים לבתים ה' ו-ו' עם כניסתן של מעצמות העל האירופיות: גרמניה תנסה לשבור את נאחס משחקי הפתיחה מול הסינדרלה מקוראסאו, והולנד תעמוד למבחן ענק מול יפן הלוהטת. מיד לאחר מכן בלילה: חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה מול תוניסיה.
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הנה העדכונים החיים, ההרכבים והדרמות דקה אחרי דקה!
טירוף ברשת: איוב בואדי, היהלום המרוקאי שהטריף את אוהדי ארסנל
ה-1:1 המטורף בין ברזיל למרוקו בניו ג'רזי לא רק סיפק דרמה ענקית, אלא גם הוליד את השם החם הבא של חלון ההעברות. בזמן שכל העיניים הופנו לוויניסיוס או בראהים דיאס, מי שגנב את ההצגה והטריף את האוהדים באנגליה הוא קשר ליל בן ה-18 בלבד, איוב בואדי (Ayyoub Bouaddi), שרשם הופעת בכורה בלתי נשכחת במדי נבחרת מרוקו, לאחר שבחר לייצג אותה במקום את צרפת ממש לפני הטורניר.
בואדי ניהל את מרכז השדה מול הקישור הברזילאי בבגרות מדהימה: הוא סיים את המשחק עם 91% דיוק במסירות, ניצח ב-4 תיקולים, רשם 5 חטיפות ו-6 חילוצי כדור. ברשתות החברתיות, ובמיוחד בקרב אוהדי ארסנל, הטירוף בעיצומו.
האוהדים הציפו את הטוויטר (X) בדרישה למנג'ר מיקל ארטטה להנחית אותו באמירויות: "הוא בנוי בדיוק לפי ה-DNA של ארטטה" כתב אוהד אחד, בזמן שאחר הוסיף: "ציוות של דקלן רייס ובואדי יסדר לנו אליפויות גב אל גב".
ארסנל כזכור כבר סומנה כמי שעקבה אחריו בעבר, וההצגה שלו מול ברזיל רק תקפיץ את תג המחיר שלו.
סערת ה-VAR במונדיאל: פיפ"א שוברת שתיקה ומגיבה להאשמות
בעקבות גל שמועות ותיאוריות קונספירציה ששטפו את הרשתות החברתיות, פיפ"א שחררה הצהרה רשמית חריגה במהלך הלילה כדי להסביר מדוע לא שודרה הדמיית קו הנבדל האוטומטית (הטכנולוגיה החצי-אוטומטית החדשה) בפנדל של השווייצרים בדקה ה-14.
כזכור, הפרשנים והאוהדים היו בטוחים שרמו פרוילר היה בעמדת נבדל ברורה לפני שהוכשל, והעובדה שההילוך החוזר הגרפי לא הוקרן בטלוויזיה רק הדליקה את האש.
"במהלך המשחק, תקלה טכנית קצרה מנעה מהאנימציה הגרפית של הנבדל להיווצר לפני פסיקת הפנדל", נכתב בהודעה הרשמית של פיפ"א בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר). "התקלה נפתרה במהירות. תהליך העבודה של ה-VAR לא נפגע והתנהל לפי הפרוטוקול הרגיל. הקווים שנמתחו לא הראו עמדת נבדל באף אחד משני המצבים שקדמו לפנדל".
כדי להוכיח את טענתה, פיפ"א צירפה להודעה שני צילומי מסך מתוך מערכת ה-VAR המוכיחים כי פרוילר אכן היה במיקום חוקי.
https://x.com/i/web/status/2065946543551635511
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תיקון רשמי של פיפ"א: נשלל השער של ח'וח'י
אם לא די בדרמת השיפוט, פיפ"א עדכנה רשמית כי שער השוויון ההיסטורי של קטאר בדקה ה-94 לא יירשם לזכותו של בואלם ח'וח'י, אלא נקבע סופית כשער עצמי שווייצרי.
מה שבטוח, הנבחרת של יולן לופטגי קונה את הנקודה ההיסטורית הזו בכל דרך, בזמן שמוראט יאקין ושווייץ אוכלים את הלב.
קרב ענק בדאלאס: הולנד פוגשת את יפן (בית ו')
מפגש ענקיות בין שתיים מהפייבוריטיות הברורות להעפלה מהבית. האורנז' של רונלד קומאן מחזיקים ברצף מטורף של 16 משחקים ללא הפסד בשלב הבתים של המונדיאל (הארוך ביותר כיום), בעוד הסמוראים הכחולים מגיעים עם זיכרונות מתוקים מהמונדיאל הקודם, שבו הדהימו את גרמניה וספרד.
הסטטיסטיקה של Opta מנבאת 49.2% לניצחון הולנדי לעומת 26.0% ליפנים (24.8% לתיקו), במשחק שיפגיש את חוליית ההתקפה המובילה של קודי גאקפו וממפיס דפאי מול המשמעת הטקטית וההגנה הקשוחה של יפן.
לקראת ערב: גרמניה מול הסינדרלה מקוראסאו (בית ה', יוסטון)
יוליאן נגלסמן והמנשאפט פותחים קמפיין מול המדינה הקטנה ביותר שהעפילה לטורניר (בשטח ובאוכלוסייה).
הסיפור המרכזי על הקווים: המאמן הוותיק של קוראסאו, דיק אדבוקאט (בן 78 ו-260 ימים), ירשום היסטוריה כמאמן המבוגר ביותר בתולדות גביעי העולם – כאשר פער הגילאים בינו לבין נגלסמן (בן 38) הוא הגדול ביותר שנראה אי פעם בין שני מאמנים במשחק מונדיאל.
מחשב העל של Opta נותן לגרמנים 90.7% סיכוי לניצחון, אך בנבחרת זוכרים היטב שגרמניה הפסידה את משחק הפתיחה שלה בשני המונדיאלים האחרונים (למקסיקו ויפן) ולא מקלים ראש בנבחרת של ג'וניניו באקונה.
אנצ'לוטי מודה: "היינו לחוצים", ויניסיוס ג'וניור: אנחנו חייבים להשתפר"
המאמן האיטלקי של הסלסאו, קרלו אנצ'לוטי, ניהל את משחקו הראשון אי פעם על הקווים במונדיאל ומיהר להסביר את המחצית הראשונה המהוססת של נבחרתו בבית ג': "הקבוצה הייתה חרדה בהתחלה, העצבים היו בכל מקום ולא שמרנו על הכדור".
מרוקו הציגה משחק קשוח באצטדיון בניו ג'רזי, אך שער של ויניסיוס ג'וניור בדקה ה-32 הציל את הברזילאים מהפסד מביך וקבע 1:1 בסיום. אנצ'לוטי ביצע חילופים מהירים כבר בהפסקה (הוציא את קאסמירו ורוג'ר איבנייז לטובת פאביניו ודנילו) ולא היסס להתעמת עם העיתונאים במסיבת העיתונאים: "עשיתי שני חילופים בדקה ה-45 ועוד אחד בדקה ה-61. אתם שומעים מה אני אומר? לא בזבזנו זמן".
ויניסיוס עצמו סיכם באכזבה: "אנחנו חייבים להשתפר, אין הרבה מה להגיד עכשיו"
הנס של קטאר
זה הרגיש כמו שליטה מוחלטת של השווייצרים (68% החזקה בכדור, 26 איומים לשער), אבל קטאר (מדורגת 56 בעולם) חוללה את הסנסציה של הלילה בבית ב' עם 1:1 דרמטי בתוך תוספת הזמן בסנטה קלרה.
בריל אמבולו העלה את שווייץ ליתרון מוצדק מהנקודה הלבנה בדקה ה-17, אחרי הכשלה מעוררת מחלוקת של השוער מחמוד אבו-נדא (שלאחר מכן רשם 5 הצלות הירואיות).
השווייצרים המשיכו ללחוץ, גרניט ג'אקה שלח טיל מהאוויר, אבל עמוק בתוך תוספת הזמן (90+4), הגבהה מדויקת של חומאם אחמד מצאה את הראש של בואלם ח'וח'י, שנגח בעוצמה לרשת הגבוהה. זוהי נקודת המונדיאל הראשונה בהיסטוריה של קטאר, אחרי ה-0 מ-3 בטורניר הביתי ב-2022.
ג'ון מקגין שלח את סקוטלנד לראשות הבית, הנבחרת שברה נאחס של 44 שנים
נבחרת סקוטלנד אולי השיגה רק 0:1 קטן על האיטי, אבל הבוקר מתברר עד כמה הניצחון הזה הוא ציון דרך היסטורי עבור ה"טארטן ארמי". מתברר שזהו ניצחון הבכורה של סקוטלנד במשחק פתיחה של מונדיאל מאז 1982! (אז זה נגמר ב-2:5 מול ניו זילנד).
מאז, הסקוטים הופיעו בשלושה מונדיאלים (1986, 1990, 1998) ובכולם הפסידו את משחק הפתיחה שלהם. מעבר לכך, השער של ג'ון מקגין (קפטן אסטון וילה הטרי שזכה איתה בליגה האירופית) הפך אותו לשחקן הסקוטי הראשון שכובש במונדיאל מאז קרייג ברלי מול נורווגיה לפני 28 שנים.
סקוט קלארק ראה את סקוט מקטומיניי מזעזע את הקורה כבר בדקה ה-17, ובדקה ה-28 הגיע רגע ההכרעה: צ'ה אדאמס בעט, השוער ג'וני פלאסיד הדף, וג'ון מקגין עט על הריבאונד ובבעיטה בשמאל שמצאה את הרשת אחרי שתי הסטות מהגנת האיטי קבע את תוצאת המשחק. האיטי הגיעה להזדמנויות קורצות בדקות הסיום (15 בעיטות בסך הכל לעומת 9 של סקוטלנד), אך אנגוס גאן נעל את השער ושמר על רשת נקייה.
הניצחון הזה גם שובר רצף מביך של 9 משחקי מונדיאל ללא ניצחון מול נבחרות מיבשת אמריקה. בפורמט הנוכחי של 48 נבחרות, שבו גם 8 הקבוצות הטובות ביותר שיסיימו במקום השלישי יעפילו לשלב ה-32, 3 הנקודות האלה הן מקדמה אדירה לסטיב קלארק בדרך לעשיית היסטוריה: לעבור את שלב הבתים לראשונה אי פעם.