טירוף ברשת: איוב בואדי, היהלום המרוקאי שהטריף את אוהדי ארסנל

ה-1:1 המטורף בין ברזיל למרוקו בניו ג'רזי לא רק סיפק דרמה ענקית, אלא גם הוליד את השם החם הבא של חלון ההעברות. בזמן שכל העיניים הופנו לוויניסיוס או בראהים דיאס, מי שגנב את ההצגה והטריף את האוהדים באנגליה הוא קשר ליל בן ה-18 בלבד, איוב בואדי (Ayyoub Bouaddi), שרשם הופעת בכורה בלתי נשכחת במדי נבחרת מרוקו, לאחר שבחר לייצג אותה במקום את צרפת ממש לפני הטורניר.

בואדי ניהל את מרכז השדה מול הקישור הברזילאי בבגרות מדהימה: הוא סיים את המשחק עם 91% דיוק במסירות, ניצח ב-4 תיקולים, רשם 5 חטיפות ו-6 חילוצי כדור. ברשתות החברתיות, ובמיוחד בקרב אוהדי ארסנל, הטירוף בעיצומו.

האוהדים הציפו את הטוויטר (X) בדרישה למנג'ר מיקל ארטטה להנחית אותו באמירויות: "הוא בנוי בדיוק לפי ה-DNA של ארטטה" כתב אוהד אחד, בזמן שאחר הוסיף: "ציוות של דקלן רייס ובואדי יסדר לנו אליפויות גב אל גב".

ארסנל כזכור כבר סומנה כמי שעקבה אחריו בעבר, וההצגה שלו מול ברזיל רק תקפיץ את תג המחיר שלו.