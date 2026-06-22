החגיגה האיסלאמית של לאמין ימאל לאחר הגול - שעוררה זעם ברשתות החברתיות

כוכב נבחרת ספרד, לאמין ימאל, עורר זעם ברשתות החברתיות בעקבות אופי חגיגת שער במהלך משחק המונדיאל באטלנטה אמש (ראשון). גולשים רבים הביעו תרעומת על הבחירה של השחקן בן ה-18 להציג סממנים דתיים ואסלאמיים על כר הדשא, כאשר חלקם כתבו במפורש: "כדורגלן נהדר, אבל הוא לא ראוי לייצג את ספרד".

גולש נוסף כתב: "אני מוסלמי ומשתמש בזה כדי ללעוג לכם (האוהדים) במגרש ולגרום לכם להיראות בורים וגזענים".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2068777139680293362 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2068800027963646447 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הסערה ברשת התפרצה מיד לאחר שימאל כבש את שער הבכורה שלו בטורניר והוביל את ספרד לניצחון מוחץ 0:4 על ערב הסעודית. כשהוא מלהיב את האוהדים ומפרק את הגנת היריב, הפך ימאל לשחקן השביעי בהיסטוריה שכובש במונדיאל לפני גיל 19, תוך שהוא עוקף את ליונל מסי בלוח הזמנים וקוטף שבחים מוויין רוני.

https://x.com/i/web/status/2068926524078649831 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הפרשנים בעולם סיקרו באהדה את הופעתו של ילד הפלא, שירד לספסל במחצית כחלק מניהול עומסים, והגדירו אותו כאיש המרכזי של אלופת אירופה שמצעיד אותה קדימה בביטחון ובכישרון יוצא דופן.

המתיחות הנוכחית סביב הכוכב הצעיר מגיעה על רקע אירוע פוליטי מעורר מחלוקת שבו היה מעורב באמצע חודש מאי האחרון. במהלך חגיגות האליפות ה-29 של ברצלונה ברחובות העיר, שנערכו על גבי אוטובוס פתוח לאחר ניצחון בקלאסיקו, תועד ימאל כשהוא מניף בגאווה את דגל פלסטין.

https://x.com/i/web/status/2053901415785902342 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ימאל, שהיה פצוע באותה עת, היה השחקן היחיד בסגל שבחר להביע עמדה פוליטית מובהקת במהלך המצעד, בעוד שאר חבריו לקבוצה ענדו את צעיפי המועדון והניפו את הדגל הקטלאני בלבד.