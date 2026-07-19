נבחרות ספרד וארגנטינה כבר מתכוננות לעלות לדשא בגמר המונדיאל הערב (ראשון). כתבתנו דנה ירקצ'י, שליחתנו למונדיאל, פגשה את האוהדים הנרגשים, שעיניהם נשואות למסי שינסה להביא את הניצחון השני ברציפות לארגנטינה - ולהניף בפעם האחרונה בקריירה את גביע העולם.

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הרגעים האחרונים לפני שריקת הפתיחה של הגמר הגדול הפכו את העיר שלא ישנה לעולם, לעיר שלא מפסיקה לחגוג. הרחובות מלאים באוהדים מכל העולם, ובמדיסון סקוור גרדן, שליחתנו למונדיאל דנה ירקצ'י, פגשה את האוהדים שהתאספו בטיימס סקוור לחגיגת כדורגל של פעם בחיים.

גונסאלו, אוהד ספרד, מעיד: "מבחינת כדורגל אנחנו משחקים יותר טוב, אבל 95% מהאצטדיון יתמכו בארגנטינה, כי יש הרבה ארגנטינאים בארה"ב".

והוא אכן צודק, לפחות בכמות האוהדים הארגנטינאים, ככל שמתקרבים לטיימס סקוור, הרחובות נצבעים תכלת-לבן. כולם לובשים חולצות של הכוכב הגדול - מספר 10, לאו מסי. אוהד של מראדונה מאמין ש"מלמעלה הוא יבטיח את הנצחון". גם האוהדים בישראל בטוחים - מסי ינצח.

אם התואר אלופת העולם היה מוענק לקבוצה האהודה ביותר, במנהטן כבר ברור מי הייתה הזוכה הגדולה. אולי האהדה בשטח תהיה זאת שאכן תדרבן את ארגנטינה להביס את ספרד ולהניף שוב את גביע המוזהב.