הצד האפל של מונדיאל 2026: זיהום אוויר שובר שיאים וחום הקיצוני

דוחות סביבתיים ורפואיים חמורים חושפים בימים אלה את המחיר הכבד שמציב הטורניר הגדול בהיסטוריה. השילוב חסר התקדים של הרחבת הפורמט ל-48 נבחרות, פריסה גיאוגרפית עצומה על פני יבשת שלמה ותלות מוחלטת בטיסות פנימיות, הופך את גביע העולם הנוכחי למפגע אקלימי חסר תקדים, ובמקביל מעמיד את בריאותם של הספורטאים בסכנה ממשית.

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תחקיר מיוחד של הארגון המדעי New Weather Institute, שפורסם תחת הכותרת "השטח המת האקלימי של פיפ"א" (FIFA's Climate Blind Spot), מזהיר כי המונדיאל הנוכחי יפרק לחלוטין את יעדי הפליטות הגלובליים. על פי הנתונים, הטורניר צפוי לייצר לפחות 9 מיליון טונות של פחמן דו-חמצני (CO₂) – כמעט כפול מהממוצע של טורנירי המונדיאל בעשור האחרון (שעמד על כ-4.7 מיליון טונות). בתרחישים המחמירים ביותר, המספרים עלולים לזנק ל-15 מיליון טונות, נתון המכתיר את האירוע הרשמית כטורניר המזהם ביותר בהיסטוריה של הספורט העולמי.

האשמה המרכזית נעוצה בלוגיסטיקה המשוגעת. בניגוד לטורנירי עבר שהתרכזו במדינה אחת או שתיים קרובות, המשחקים הנוכחיים מפוזרים בין 16 ערי עתק בארצות הברית, קנדה ומקסיקו המרוחקות אלפי קילומטרים זו מזו. מכיוון שבצפון אמריקה אין רשתות רכבת מהירות המקשרות בין היעדים, נבחרות, עיתונאים ומאות אלפי אוהדים תלויים לחלוטין ב"קרקס מעופף" של טיסות פנים. מערך התחבורה האווירי לבדו צפוי לייצר למעלה מ-7.7 מיליון טונות של מזהמים – זינוק מבהיל של בין 160% ל-325% בהשוואה למונדיאלים קודמים.

במקביל לזיהום האוויר, פיפ"א מתמודדת עם לחץ רפואי ומקצועי כבד מצד השחקנים עצמם. עשרות כדורגלנים וכדורגלניות פעילים, המייצגים נבחרות ומועדונים מכל רחבי הגלובוס (כולל גרמניה, ארגנטינה, ארה"ב, אנגליה, ספרד ואיטליה), חתמו על מכתב פתוח חריף שנשלח לראשי הארגון בדרישה לעדכן באופן מיידי את פרוטוקול הבטיחות לחום קיצוני.

המכתב מגיע בעקבות דו"ח של ארגון המדע WWA המזהיר מפני "חום מסוכן וחריג" שצפוי ללוות את 104 המשחקים שייפרסו על פני 39 ימי פעילות בשיא הקיץ של יוני ויולי.

"רבים מאיתנו חוו על בשרם את השפעות החום הקיצוני על המגרש", כתבו השחקנים בפנייה הרשמית. "זה גורם לתחושות קשות של סחרחורת, תשישות, התכווצויות שרירים חריפות ואפקטים חמורים מכך. קצב הריצה יורד, וזה הופך לבלתי אפשרי לחלוטין לשחק באותה עצימות ואינטנסיביות".

השחקנים וארגוני הבריאות דורשים מפיפ"א לאמץ את הנחיות ארגון השחקנים העולמי (FIFPRO), הממליץ לשקול דחייה או הזזה של משחקים במידה והטמפרטורה חוצה את רף ה-28 מעלות צלזיוס (28°C). נכון לעכשיו, התקנון הרשמי של פיפ"א מאפשר שקילת דחייה רק במידה והטמפרטורות חוצות את קו ה-32 מעלות צלזיוס (32°C).

מה אומרים בפיפ"א? ספסלים ממוזגים והפסקות חובה

בתגובה לביקורות הקשות, דובר פיפ"א מסר כי הארגון מחויב לחלוטין לשמירה על בריאותם של השחקנים, השופטים והאוהדים, וכי סיכוני האקלים שוקללו לעומק בתכנון הלו"ז.

במסגרת הצעדים החדשים שהוכנסו למונדיאל 2026:

הפסקות רענון מובנות: בכל מחצית יתקיימו הפסקות שתייה וריענון (Hydration Breaks) קבועות של שלוש דקות, שיוחלו בכל המשחקים ללא קשר למזג האוויר המקומי, כדי לשמור על תנאים שוויוניים.

טכנולוגיה במגרש: לראשונה, המשחקים שייערכו תחת כיפת השמיים יכללו ספסלי שחקנים וצוות מקצועי ממוזגים ומבוקרי אקלים (Climate-Controlled Benches).

שינוי לוחות הזמנים: פיפ"א צמצמה משמעותית את כמות המשחקים המשוחקים בשעות החמות ביותר של היום, העבירה חלק מהמפגשים באזורים החמים לאצטדיונים מקורים בעלי גג סגור, והבטיחה מינימום של שלושה ימי מנוחה מוחלטים בין משחק למשחק לכל נבחרת.

בנוסף, פיפ"א מתעקשת כי היא מקדמת בנייה ירוקה באצטדיונים ושימוש בתחבורה ציבורית בערים המארחות, אך ארגוני המדע מסכמים בדו"ח כי מדובר ב"קוסמטיקה בלבד" שלא מסוגלת לקזז את הנזק המבני העצום של הטורניר הנוכחי.