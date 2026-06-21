החשש מהמודיעין הטורקי - וה"טלנובלה" על מסכי מונדיאל: הדרמה שלא שמעתם עליה

הסיפור בקצרה:

ההדחה והסערה: טורקיה הודחה רשמית מהמונדיאל אחרי שני משחקים בלבד בעקבות ההפסד 1:0 לפרגוואי, אך הדרמה האמיתית התרחשה על מסכי האצטדיון.

טורקיה הודחה רשמית מהמונדיאל אחרי שני משחקים בלבד בעקבות ההפסד 1:0 לפרגוואי, אך הדרמה האמיתית התרחשה על מסכי האצטדיון. השם האסור: שמו של האקאן שוקור, גדול כובשי טורקיה בכל הזמנים שנחשב למבוקש ו"טרוריסט" בעיני הממשל הטורקי, הוקרן לעיני כל במהלך המשחק.

שמו של האקאן שוקור, גדול כובשי טורקיה בכל הזמנים שנחשב למבוקש ו"טרוריסט" בעיני הממשל הטורקי, הוקרן לעיני כל במהלך המשחק. הפירצה של פיפ"א: אוהדים ניצלו פיצ'ר חדש של פיפ"א בשם "Super Shoutout", המאפשר להקרין שמות על המסך תמורת 59 ליש"ט, מבלי שאף גורם בארגון הבין את הרגישות הפוליטית.

אוהדים ניצלו פיצ'ר חדש של פיפ"א בשם "Super Shoutout", המאפשר להקרין שמות על המסך תמורת 59 ליש"ט, מבלי שאף גורם בארגון הבין את הרגישות הפוליטית. צפייה מהגלות: שוקור, שמתגורר בעמק הסיליקון ועובד כנהג אובר לאחר שנכסיו הולאמו, פחד להגיע לאצטדיון מחשש מהמודיעין הטורקי וצפה במשחק מביתו.

נבחרת טורקיה חוותה אתמול (שבת) מבוכה כפולה בסנטה קלרה: היא גם הודחה רשמית מגביע העולם אחרי הפסד 1:0 לפרגוואי, וגם נאלצה לחזות ברוח רפאים פוליטית שמסעירה את המדינה כבר שנים. שמו של האקאן שוקור, אגדת הכדורגל הטורקית ומי שמחזיק בשער המהיר ביותר בהיסטוריית המונדיאלים (11 שניות מול דרום קוריאה ב-2002), הופיע לפתע פעמיים על מסכי הענק באצטדיון לוי'ס, ממש מתחת לאפם של הטורקים.

כזכור, שוקור (51 שערים ב-112 הופעות) הפך לאויב המשטר של רג'פ טאיפ ארדואן לאחר שנכנס לפוליטיקה והואשם במעורבות בניסיון ההפיכה הכושל של תנועת פתהוללה גולן ב-2016.

מאז, שמו נמחק לחלוטין בטורקיה: נכסיו הולאמו, הוא הוצא אל מחוץ לחוק, תוארי הכבוד שלו נשללו ובמונדיאל 2022 שדר רשת TRT הממשלתית פוטר מהעבודה בהפסקת המשחק רק בגלל שהעז להגות את שמו בשידור חי.

האירוניה הגדולה היא שהמשחק של נבחרת טורקיה נערך ממש על מפתן ביתו של שוקור, שברח לארצות הברית, מתגורר בצפון קליפורניה ועובד בין היתר כנהג אובר.

על פי דיווח ב-San Francisco Standard, שוקור שקל להגיע למשחק אך החליט ברגע האחרון שלא לעשות זאת, מחשש כבד שאנשי סוכנות הביון והביטחון הטורקית (MIT) ינכחו ביציעים וינסו לפגוע בו. בזמן שאשתו ובנותיו ישבו ביציע, שוקור עצמו שידר בלייב מביתו בעמק הסיליקון לערוץ יוטיוב של עיתונאים גולים.

אז איך הגיע שמו למסכים?

האוהדים ניצלו פיצ'ר מסחרי חדש של פיפ"א לטורניר הנוכחי, שנקרא "Super shoutout". במסגרת הפיצ'ר, כל אוהד יכול לשלם סכום של 59 ליש"ט (כ-280 שקלים) ולהקרין על מסכי האצטדיון שמות או הודעות קצרות, תחת ההתנייה שלא מדובר בתוכן פוגעני או מטעה.

https://x.com/i/web/status/2068158469614838006 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בארגון הכדורגל העולמי לא הבינו את המשמעות הפוליטית הנפיצה של השם "האקאן שוקור", אישרו את הבקשה והקרינו את השם האסור באצטדיון, אירוע שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות וגרם למבוכה עצומה לראשי המשלחת הטורקית.