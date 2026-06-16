ארגנטינה - אלג'יריה (בין שלישי לרביעי, 04.00, בית 10)

ליאו מסי וחבריו יעלו הלילה למפגש מאתגר מול אלג'יריה, ויקוו להתחיל את מסע ההגנה על התואר ברגל ימין, זאת כמובן בניגוד למונדיאל הקודם אז זה נפתח עם הפסד סנסציוני מול ערב הסעודית. החבורה של ליונל סקאלוני, שהרשימה במשחקי ההכנה עם שבעה ניצחונות רצופים, 21 שערי זכות ושער חובה אחד בלבד, שוב תנסה לעמוד בציפיות הגבוהות של מסי, שיערוך את הופעתו ה-200 במדי הנבחרת ואת משחקו ה-27 במונדיאל. אמיליאנו מרטינס התאושש מהשבר באצבע, וצפוי לפתוח בין הקורות כמו גם ליסנדרו מרטינס וניקולאס אוטמנדי שיעלו ב-11 של התכולים. בצד השני, הקפטן ריאד מחרז, אמין גואירי ומוחמד עמורה, ינסו להיכנס לדפי ההיסטוריה עם ניצחוון או לפחות תיקו על חשבון האלביסלסטה.