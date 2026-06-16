מעלים הילוך במונדיאל 2026: מסי ואמבאפה נכנסים לעניינים - וגם הולאנד
הטריקולור ששוב מגיעים למונדיאל כאחת הפייבוריטיים לזכייה, יפגשו את סנגל (22:00) • נורווגיה והולאנד ינסו לא למעוד מול עיראק (01.00) • אלופת העולם והפרעוש יחלו את מסע ההגנה על הכתר מול אלג'יריה (04:00)
ארגנטינה - אלג'יריה (בין שלישי לרביעי, 04.00, בית 10)
ליאו מסי וחבריו יעלו הלילה למפגש מאתגר מול אלג'יריה, ויקוו להתחיל את מסע ההגנה על התואר ברגל ימין, זאת כמובן בניגוד למונדיאל הקודם אז זה נפתח עם הפסד סנסציוני מול ערב הסעודית. החבורה של ליונל סקאלוני, שהרשימה במשחקי ההכנה עם שבעה ניצחונות רצופים, 21 שערי זכות ושער חובה אחד בלבד, שוב תנסה לעמוד בציפיות הגבוהות של מסי, שיערוך את הופעתו ה-200 במדי הנבחרת ואת משחקו ה-27 במונדיאל. אמיליאנו מרטינס התאושש מהשבר באצבע, וצפוי לפתוח בין הקורות כמו גם ליסנדרו מרטינס וניקולאס אוטמנדי שיעלו ב-11 של התכולים. בצד השני, הקפטן ריאד מחרז, אמין גואירי ומוחמד עמורה, ינסו להיכנס לדפי ההיסטוריה עם ניצחוון או לפחות תיקו על חשבון האלביסלסטה.
עיראק - נורווגיה (בין שלישי לרביעי, 01.00, בית 9)
זה לא סוד שנורבגיה נחשבת לנבחרת החזקה בטורניר בשל איכות ההתקפה המעולה שלה, טוב ככה שיש לך בסגל את ארלינג הולאנד ומרטין אודגארד, שינסו לפתוח עם שלוש נקודות מול העיראקים שבנויים בעיקר על משמעת, הגנה מאורגנת והתקפות מתפרצות מהירות. הרבה סימנו את הנבחרת הנורבגית כסוס השחור של המונדיאל הנוכחי אבל השאלה הגדולה האם הולאנד אכן יצליח לסחוב את הנבחרת לתואר היסטורי ובלתי צפוי. כל התשובות יתקבלו באזור שלוש בלילה.
צרפת - סנגל (הערב, 22.00, בית 9)
נבחרת צרפת שוב מגיעה למונדיאל כאחת הפייבוריטיות הגדולות לזכייה והערב הטריקולור יפתחו את המסע שלהם לעבר הגביע, 24 שנה אחרי ההפסד המפורסם 1:0 לסנגל בסיאול. המאמן דיידיה דשאן יתפלל שהכוכב הגדול שלו קיליאן אמבפה - מלך שערי הליגה הספרדית עם 25 כיבושים - שוב יגיע מפוקס בדיוק כמו לפני ארבע שנים, כשהפעם לצידו בחוד ייתנו את התמיכה המבוקשת, עוסמאן דמבלה ומייקל אוליסה. בצד השני, סאדיו מאנה (אל-נאסר) וקאלידו קוליבאלי (אל-הילאל) ינסו לבנות על הפתעה גדולה עבור "אריות הטראנגה" של פאפ צ'או.