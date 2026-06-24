מגן נבחרת אנגליה ושחקנה של טוטנהאם, ג'ד ספנס, סירב ללחוץ את ידו של קשר נבחרת גאנה, תומאס פארטיי, במהלך טקס לחיצות הידיים המסורתי לפני פתיחת המשחק בבוסטון. הצעד הגיע לאחר שההתאחדות האנגלית לכדורגל (ה-FA) הבהירה לשחקנים כי ההחלטה אם ללחוץ את ידו של פארטיי נתונה לשיקולם הבלעדי.

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פארטיי, שחקנה של ויאריאל הספרדית וקשר ארסנל לשעבר, עומד כיום בפני משפט בלונדון לאחר שהואשם בשבעה סעיפי אונס ובסעיף אחד של תקיפה מינית נגד ארבע נשים שונות. השחקן, המכחיש בתוקף את כל ההאשמות נגדו, החמיץ את משחק הפתיחה של גאנה בטורניר בטורונטו נגד פנמה, לאחר שממשלת קנדה סירבה להעניק לו ויזת כניסה עקב כתב האישום, החלטה שזכתה לביקורת חריפה מצד גורמים רשמיים בגאנה. למשחקים בארה"ב, לעומת זאת, אושרה כניסתו.

המתח סביב המפגש בין שחקני אנגליה לפארטיי ליווה את ההכנות למשחק. בזמן שפארטיי התקדם בשרשרת לחיצות הידיים, במאי השידור הרשמי ב-BBC בחר לחתוך את זווית המצלמה ולא להציג את האינטראקציה שלו עם שחקני אנגליה. כמו כן, ג'ד ספנס, השחקן המוסלמי הראשון שמייצג את אנגליה בגביע העולם, היה השחקן היחיד מכל הסגל האנגלי שמשך את ידו לאחור והתעלם מהקשר הגנאי. לאורך כל המשחק, פארטיי ספג קריאות בוז צורמות מהקהל בכל פעם שנגע בכדור.

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במהלך ההפסקה, רשת ה-BBC התייחסה באופן רשמי למתרחש. המגישה גבי לוגאן אישרה כי המצלמות אכן חתכו את השידור לפני רגע הלחיצה, ועדכנה את הצופים בדיווחים על כך שספנס סירב ללחוץ את ידו של פארטיי. לוגאן חזרה על פרטי כתב האישום של השחקן וציינה כי משפטו צפוי להתחיל בשנה הבאה.

מנגד, מאמן נבחרת גאנה, קרלוס קיירוש, סירב להתייחס לנושא בהרחבה ואימץ קו תקיף לפיו השחקן חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו: "אין לי שום תגובה על ההחלטות שלי. הוא כאן איתי, אז על מה יש לנו לדבר?", אמר קיירוש. "זה לא התפקיד שלי או שלכם לשפוט. תנו לאירועים לזרום, וכשהנהר יפגוש את האוקיינוס – כולנו נגלה את האמת".

בתוך כך, הבעיה של נבחרת גאנה עשויה להתעורר מחדש בשלב שמינית הגמר. אם הנבחרת תסיים במקום השני בבית, היא תיאלץ לחזור למשחק בטורונטו – שם, כאמור, פארטיי עדיין מוגדר כמסורב כניסה לאחר שערעורו נדחה.