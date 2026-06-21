כוכב נבחרת בלגיה ומנצ'סטר סיטי, ג'רמי דוקו בן ה-24, סופג ביקורת חריפה ולא שגרתית לאחר שהצהיר פומבית כי בכוונתו לעזוב זמנית את מחנה הנבחרת כדי להיות נוכח בלידת בנו הבכור. אשתו של דוקו, שירן, צפויה ללדת בשבוע השני של חודש יולי, תאריך שמתנגש ישירות עם שלב רבע הגמר של גביע העולם.

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"זה תלוי מתי זה יקרה, אבל זה הילד הראשון שלי, אז אני בהחלט רוצה להיות שם", הסביר דוקו לעיתונאים. "אף אחד לא רוצה לפספס את לידת בנו הבכור, אבל אני יודע שכדורגל כרוך בשיקולים רבים אחרים. אני יודע שההתאחדות הבלגית תומכת בשחקנים ומבינה את המצב, ונראה מה נעשה".

בעוד שרבים גילו אמפתיה והבנה לדבריו של הקיצוני הצעיר, מגיש ערוץ הספורט הצרפתי הנודע L’Equipe, פראנס פירון, בחר לתקוף את דוקו בצורה בוטה וחריגה במהלך שידור חי: "אתה לא יכול לפספס מונדיאל. עכשיו אתה הולך להפסיד משחק בשביל לחתוך חבל טבור?", תהה פירון בזעם, "יש לך הזדמנות להשתתף במונדיאל, יש מאות כדורגלנים שהיו הורגים כדי להיות במקומך, אבל אתה הולך לעזוב את כל זה כדי לחזות בלידה, שהיא, סלחו לי, רגע מגעיל, שבו האב לחלוטין מיותר ומתפקד רק כניצב".

חברי הפאנל באולפן, ובהם המתאגרף לשעבר בראהים אסלום, נדהמו מהדברים ויצאו להגנתו של הבלגי: "מה זאת אומרת מיותרים? מי מעניק תמיכה לחצי השני שלו?", שאל אסלום, והוסיף: "תינוק זה כל החיים שלך. אתה יכול לזכות במונדיאל או להפסיד אותו, אבל ברגע שהאירוע הזה עבר – הוא עבר".

המגיש פירון סירב לחזור בו וחתם את הוויכוח באמירה: "אבל בראהים, התינוק שלך תמיד יהיה שם".

מכה מקצועית לבלגים: דוקו בחוץ מול איראן

בתוך כך, נבחרת בלגיה ספגה מכה מקצועית לקראת משחקה היום (ראשון) מול איראן בשלב הבתים. דוקו הודח מסגל הנבחרת למשחק בעקבות הישנות של זיהום בדרכי הנשימה.

המנהל הספורטיבי של הנבחרת הבלגית, וינסנט מאנארט, אישר את החיסור ואמר: "עדיף לתת לו לנוח עכשיו, כדי שיוכל לעבוד ולחזור לקראת משחק נעילת הבית מול ניו זילנד".