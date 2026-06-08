סודות מחוץ למגרש: מה עושים במדינה הכי לוהטת של המונדיאל?

מקסיקו היא כנראה המדינה הכי "מונדיאלית" מבין המארחות ב-2026. הכדורגל שם הוא לא רק ספורט - הוא דת, תרבות וזהות. מקסיקו תארח את המשחקים בשלוש ערים: מקסיקו סיטי, מונטריי שבצפון ובגוודלאחרה. כדי להבין מה קורה שם בין המשחקים, הכנו לכם מדריך מיוחד על מה שאפשר לעשות במקסיקו סיטי ובמונטריי שמארחות את המשחקים המשמעותיים יותר, כאשר בין כל אחת מהן יש פערים משמעותיים באווירה.

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מקסיקו סיטי

אחת הערים הגדולות, הצפופות והמרתקות בעולם. העיר נבנתה על חורבות טנוצ'טיטלאן, בירת האימפריה האצטקית, ולכן בכל אזור אפשר למצוא שכבות של היסטוריה, משרידים אצטקיים ומבנים קולוניאליים ועד גורדי שחקים מודרניים ושכונות מלאות בבתי קפה, ברים ומסעדות. החיים בעיר אינטנסיביים מאוד עם רחובות עמוסים כמעט בכל שעה, דוכני טאקו פועלים עד הלילה, מוזיקה בוקעת מכיכרות ציבוריות והאווירה מרגישה כמו תנועה בלתי פוסקת.

Estadio Azteca: האצטדיון ההיסטורי בעולם שנמצא בתוך שכונה עממית, זה כנראה הלוקיישן הכי חשוב במונדיאל מחוץ לגמר בניו יורק. האצטדיון יארח את המשחקים ב-2026 ויהפוך לראשון בהיסטוריה לזה שמארח שלושה מונדיאלים שונים ואירח גם את פלה בגמר 1970, דייגו מראדונה ב-1986 (עם גול "יד האלוהים").

Zócalo

בין המקומות הבולטים להסתובב, ישנה הכיכר המרכזית, אחת הכיכרות הגדולות בעולם ומוכרת באמצעות הצבת דגל הענק של המדינה, הופעות שמתקיימות שם באופן תדיר, אירועים לאומיים, הפגנות ובחודש הקרוב מסכים ציבוריים לשידור המשחקים מונדיאל. במהלך טורנירים גדולים האזור הופך למסיבת רחוב אחת ענקית. עוד כדאי ללכת למרכז העיר בעתיקה ולשכונת הצבעונית קונדסה שבה תהנו מאווירת מונדיאל גם כן בין המסעדות המקומיות ובתי הקפה.

Templo Mayor

אחד מהמקדשים המרכזיים של האצטקים ואחד האתרים החשובים במקסיקו כולה. המקדש הוקדש לשני אלים: ויצילופוצ'טלי, אל המלחמה; וטלאלוק, אל הגשם והחקלאות. האתר התגלה ממש "במקרה" רק בשנות ה-70 אחרי שעובדי חשמל מצאו אבן ענקית מתחת לרחוב.

Museo Nacional de Antropología

המוזיאון הלאומי של מקסיקו הוא הפופולרי ביותר במדינה ונחשב לאחד החשובים באמריקה הלטינית כולה. המוזיאון מכיל ממצאים ארכאולוגים חשובים מהמורשת הקדומה של מקסיקו, כמו אבן השמש ופסל אצטקי מהמאה ה-16.

Chapultepec

ה"סנטרל פארק" של מקסיקו. פארק עצום בלב העיר. המכיל אגמים, טירות, מוזיאונים, דוכני אוכל, הופעות רחוב וטירת Chapultepec, מבנה עתיק בסגנון אירופי המוצב על גבעה בלב הפארק ששימש בעבר קיסרים ונשיאים, וכיום בעיקר משמש לתצפית מרהימה על העיר.

Xochimilco

בשכונת הפועלים שבדרום העיר עוברות התעלות המפורסמות של שוצ'ימילקו - השרידים האחרונים של מערכת הובלת המים הגדולה שבנו האצטקים מהעת העתיקה. אז מה קורה שם? המבקרים יוצאים לשייט בסירות צבעוניות דמויות גונדולות, בזמן שמוכרי מזון, אומנים ולהקות מריאצ'י חולפים על פניהם בסירות משלהם.

מונטריי

העיר הצפונית במקסיקו יושבת בתוך טבע שנראה כמעט לא הגיוני לעיר בגודל כזה. רכסי ענק, צוקים וקניונים הם רק חלק מהדברים שרואים מהעיר החוצה. העיר עצמה מאוד שונה ממקסיקו סיטי באופי לאור קרבתה לארצות הברית והיא דומה לעיר אמריקנית ממוצעת יותר מעיר בלב מקסיקו, ומכילה מרכזי קניות גדולים ואף אתרים ואוכל בעלי השפעה תרבותית אמריקנית.

באריו אנטיגואו הוא הרובע העתיק והבילויי של העיר, ובשעות הערב הוא הופך למרכז חיי הלילה של מונטריי. הרחובות מלאים בברים, מסעדות, מועדונים ומקומות עם מוזיקה חיה, החל מרוק מקומי ועד רגאטון ומוזיקה לטינית. בזמן משחקים גדולים אפשר לראות ברחובות אוהדים בחולצות כדורגל, מסכי ענק ושידורים חיים כמעט בכל בר. זה אחד המקומות הטובים ביותר להרגיש את תרבות הספורט המקומית ואת החיבור של העיר לכדורגל.

אצטדיון Estadio BBVA: יארח את משחקי המונדיאל במונטריי ונחשב בעיני רבים לאצטדיון המודרני והמרשים ביותר במקסיקו. האצטדיון נפתח ב-2015 ונבנה במיוחד עבור קבוצת ריאדוס דה מונטריי (CF Monterrey), אחת מקבוצות הכדורגל הגדולות והעשירות במקסיקו. הוא מכיל יותר מ-53 אלף מקומות ישיבה, ובמונדיאל יארח ארבעה משחקים.

Paseo Santa Lucía

פאסאו סנטה לוסיה היא תעלה מלאכותית יפהפייה שמחברת בין מרכז העיר לפארק, והפכה לאחת האטרקציות המזוהות ביותר עם מונטריי. לאורך התעלה יש שבילי הליכה, בתי קפה, מסעדות, גשרים קטנים ואמנות רחוב, מה שיוצר אזור רגוע ונעים יחסית לעיר הגדולה והעמוסה. אפשר לטייל ברגל לאורך המסלול או לקחת שיט קצר בסירות שעוברות בין חלקי העיר.

Cerro de la Silla

ההר המפורסם ביותר במונטריי מתנשא מעל העיר ונראה כמעט מכל נקודה. צורתו מזכירה אוכף ולכן קיבל את שמו והוא הפך עם השנים לסמל בלתי רשמי של העיר כולה. מטיילים רבים יוצאים לטפס על ההר בשעות הבוקר המוקדמות כדי להימנע מהחום הכבד, והנוף מלמעלה חושף את השילוב יוצא הדופן של גורדי שחקים וטבע פראי שמקיף את מונטריי.

La Huasteca

שמורת לה וואסטקה נמצאת במרחק קצר מהעיר ונחשבת לאחד מאזורי הטבע המרשימים ביותר בצפון מקסיקו. מדובר באזור עצום של מצוקים לבנים, כבישים מתפתלים וקניונים דרמטיים שנראים כמעט כמו נופי המדבר של אריזונה או יוטה בארצות הברית. המקום פופולרי מאוד בקרב מטיילים, רוכבי אופניים, מטפסי צוקים וחובבי צילום, בעיקר בזכות הנופים העצומים והאור המיוחד בשעות השקיעה.

Grutas de García

מערות גרוטאס דה גארסיה הן אחת האטרקציות הוותיקות והמפורסמות באזור. הדרך אליהן כבר מרשימה בפני עצמה, בזכות רכבל שמטפס מעל ההרים ומספק תצפית פנורמית על האזור כולו. בתוך ההר מסתתרת מערכת עצומה של מערות עם נטיפים, זקיפים וחללים טבעיים ענקיים שנוצרו במשך מיליוני שנים. הטמפרטורה הקרירה בתוך המערות מהווה גם בריחה מושלמת מהחום הכבד של הקיץ במונטריי.