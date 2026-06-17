יום המשחקים האחרון של המחזור הראשון במונדיאל 2026 נפתח הערב (רביעי) עם מבוכה לכריסטיאנו רונאלדו, אחרי שפורטוגל נפרדה מקונגו בתיקו 1:1. אנגליה וקרואטיה עלו על הדשא בפעם הראשונה, וסיימו את המשחק עם ניצחון גדול של סגנית אלופת אירופה כשאנגליה הביסה את קרואטיה 4:2 עם צמד של הארי קיין.

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