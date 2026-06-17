מונדיאל 2026: אחרי משחק מותח במיוחד - אנגליה בניצחון גדול על קרואטיה

שתי הנבחרות סיימו את המחצית הראשונה בתיקו 2:2, אחרי שקפטן אנגליה הארי קיין כבש צמד • במחצית השנייה אנגליה פתחה ביתרון דקה אחרי שריקת הפתיחה, והמשיכה לשלוט במחצית ממש עד שריקת הסיום, וסיימה בניצחון 4:2

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קפטן נבחרת אנגליה הארי קיין מעניק לקבוצתו את השער הראשון מול נבחרת קרואטיה במונדיאל 2026
קפטן נבחרת אנגליה הארי קיין מעניק לקבוצתו את השער הראשון מול נבחרת קרואטיה במונדיאל 2026ASSOCIATED PRESS

יום המשחקים האחרון של המחזור הראשון במונדיאל 2026 נפתח הערב (רביעי) עם מבוכה לכריסטיאנו רונאלדו, אחרי שפורטוגל נפרדה מקונגו בתיקו 1:1. אנגליה וקרואטיה עלו על הדשא בפעם הראשונה, וסיימו את המשחק עם ניצחון גדול של סגנית אלופת אירופה כשאנגליה הביסה את קרואטיה 4:2 עם צמד של הארי קיין.

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הסתיים המשחק בין אנגליה וקרואטיה: סגנית אלופת אירופה בניצחון אדיר של 4:2

אנגליה מגדילה את הפער על קרואטיה עם שער של מרקוס רשפורד, ועולה ליתרון 4:2

דקה אחרי שריקת הפתיחה למחצית השנייה: בלינגהאם כובש שער ומעלה את אנגליה ליתרון 3:2

בתום הארכה של חמש דקות, אנגליה וקרואטיה סיימו את המחצית הראשונה והמותחת עם תיקו 2:2

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