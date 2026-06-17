מונדיאל 2026: אחרי משחק מותח במיוחד - אנגליה בניצחון גדול על קרואטיה
שתי הנבחרות סיימו את המחצית הראשונה בתיקו 2:2, אחרי שקפטן אנגליה הארי קיין כבש צמד • במחצית השנייה אנגליה פתחה ביתרון דקה אחרי שריקת הפתיחה, והמשיכה לשלוט במחצית ממש עד שריקת הסיום, וסיימה בניצחון 4:2
i24NEWS
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יום המשחקים האחרון של המחזור הראשון במונדיאל 2026 נפתח הערב (רביעי) עם מבוכה לכריסטיאנו רונאלדו, אחרי שפורטוגל נפרדה מקונגו בתיקו 1:1. אנגליה וקרואטיה עלו על הדשא בפעם הראשונה, וסיימו את המשחק עם ניצחון גדול של סגנית אלופת אירופה כשאנגליה הביסה את קרואטיה 4:2 עם צמד של הארי קיין.
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הסתיים המשחק בין אנגליה וקרואטיה: סגנית אלופת אירופה בניצחון אדיר של 4:2
אנגליה מגדילה את הפער על קרואטיה עם שער של מרקוס רשפורד, ועולה ליתרון 4:2
דקה אחרי שריקת הפתיחה למחצית השנייה: בלינגהאם כובש שער ומעלה את אנגליה ליתרון 3:2
בתום הארכה של חמש דקות, אנגליה וקרואטיה סיימו את המחצית הראשונה והמותחת עם תיקו 2:2
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