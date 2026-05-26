נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, אמרה במסיבת עיתונאים אמש (שני) כי מדינתה תארח את נבחרת איראן בכדורגל בזמן המונדיאל, זאת לאחר שארגון פיפ"א פנה לממשלת מקסיקו בבקשה לעשות זאת, כך דווח על ידי סוכנות הידיעות רויטרס. "אין לנו סיבה למנוע מהם את האפשרות להישאר במקסיקו", אמרה שיינבאום.

הפנייה של פיפ"א לממשלת מקסיקו הגיעה אחרי שהרשויות בארצות הברית סירבו שגורמים איראניים רשמיים ילונו במדינה בזמן אירוח הטורניר - זאת למרות שנבחרת איראן הוגרלה לשחק את כל משחקיה בשלב הבתים בארצות הברית.

נבחרת איראן הייתה אמורה תחילה ללון במחנה אימונים במדינת אריזונה בארצות הברית. כעת הבסיס של הנבחרת האיראנית יהיה ממוקם בעיר טיחואנה, שנמצאת על גבול מקסיקו-ארצות הברית. לעומת זאת, לו"ז המשחקים של נבחרת איראן לא השתנה, והיא תיאלץ לנסוע בכל יום למשחקיה ממקסיקו.

כזכור, עם תחילת מבצע "שאגת הארי" הועלו תהיות רבות באשר להשתתפות נבחרת איראן במונדיאל, שכידוע יתארח השנה בין היתר בארצות הברית. בשל כך, התאחדות הכדורגל האיראנית אך הציבה מספר תנאים להשתתפותה - יו"ר התאחדות הכדורגל של איראן דרש הנפקת ויזות לחברי הנבחרת וכבוד לצוות הנבחרת והשחקנים, לדגל הלאומי ולהמנון איראן במהלך הטורניר.

בחודש מרץ, שיאו של מבצע "שאגת הארי", נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שאיראן מוזמנת להשתתף בגביע העולם, אך הוא אינו מאמין שזה ראוי שהנבחרת תשהה בארצות הברית "למען חייה ובטיחותה". כמו כן בחודש אפריל, שליחו של טראמפ לשותפויות עולמיות, פאולו זמפולי, הציע שאיטליה תחליף את איראן, מה שגרם לתגובה מזלזלת מצד גורמים איטלקיים ופיפ"א.