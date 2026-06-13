מונדיאל 2026: לקראת יום המשחקים השלישי | עדכונים שוטפים
היום השלישי במונדיאל 2026: שווייץ וקטאר יפתחו את בית ב', וברזיל של אנצ'לוטי תפגוש את מרוקו לקרב ענק בניו ג'רזי ללא ניימאר הפצוע • בנוסף: סקוטלנד והאיטי חוזרות לבמה המרכזית, וטורקיה תתמודד מול אוסטרליה
יום המשחקים השלישי של גביע העולם בצפון אמריקה ייצא היום (שבת) לדרך. בית ג' נפתח בסערה: קרלו אנצ'לוטי בבכורה היסטורית על הקווים של ברזיל מול מרוקו הלוהטת בניו ג'רזי, וסקוטלנד פוגשת את האיטי לקרב הנוסטלגיה הגדול. במקביל, שווייץ וקטאר פותחות את הלו"ז בקליפורניה, וטורקיה תפגוש את אוסטרליה בסיאטל.
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מכות קשות לברזיל ולמרוקו לקראת משחק הענק
חדשות דרמטיות מחדרי ההלבשה בניו ג'רזי. בברזיל מאשרים כי ניימאר עדיין לא כשיר לחלוטין בעקבות פציעה בשריר התאומים ולא צפוי לפתוח, בעוד המגן הימני וסלי מחוץ לסגל. מנגד, נבחרת מרוקו ספגה מכות קשות עוד יותר: עבדה אזלזולי ונאיף אגרד נפצעו ונגרעו מהסגל לחלוטין, בעוד המגן נוסאייר מזראווי נמצא בספק גדול בעקבות פציעה בכתף. מי שיצטרכו לקחת פיקוד הם בראהים דיאס ואלכסנדר סייבארי הלוהט של פ.ס.וו.
ההרכב המשוער של סקוטלנד: מקטומיניי יוביל את "צבא הטרטן"?
לפי הדיווחים האחרונים ממחנה הנבחרת הסקוטית במסצ'וסטס, המאמן סטיב קלארק מתכנן לעלות במערך המוכר שלו שיעניק חופש פעולה מוחלט לסקוטי מקטומיניי. קשר נאפולי הוא השחקן הפורה ביותר של הסקוטים עם 13 שערים במשחקים תחרותיים מאז 2023. הקפטן אנדי רוברטסון וג'ון מקגין צפויים לפתוח לצידו כדי לבלום את חלוץ האיטי, דוקנס נאזון, שכבש 6 שערים במוקדמות.
הנתון שידליק את קטאר: מחשב העל לא סופר את לופטגי
האנליסטים של Opta שחררו את סימולציית הסיכויים למשחק שיפתח את היום בין קטאר לשווייץ בקליפורניה, והמספרים חד-משמעיים: שווייץ זוכה ל-76% סיכוי ניצחון, לעומת 9.1% בלבד לקטאר (14.9% לתוצאת תיקו). קטאר מגיעה למשחק כשהיא סוחבת בצורת קשה של 373 דקות ללא שער זכות בכל המסגרות, ותנסה להפתיע את השווייצרים, שלא פיגרו אפילו לדקה אחת במהלך כל קמפיין המוקדמות באירופה.
חוזרות מהעבר: הנתון הנוסטלגי של האיטי וסקוטלנד
המפגש הלילה בין האיטי לסקוטלנד בבוסטון הוא לא פחות מדרמה היסטורית עבור שתי המדינות. האיטי חוזרת לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי לראשונה מזה 52 שנים (הופעתה היחידה הייתה ב-1974), הנתון הרביעי באורכו בהיסטוריית המונדיאלים. מנגד, סקוטלנד רושמת חזרה מרגשת לטורניר לראשונה מאז 1998 (28 שנות היעדרות). הלילה, אחת מהן תרשום חגיגה ענקית.
אחרי ה-1:1 ההיסטורי של קנדה וה-0:3 המוחץ של ארה"ב על פרגוואי הלילה, הטורניר עובר להילוך גבוה עם ארבעה משחקים מרתקים:
22:00: קטאר - שווייץ (בית ב', קליפורניה)
01:00: ברזיל - מרוקו (בית ג', ניו ג'רזי)
04:00: האיטי - סקוטלנד (בית ג', בוסטון)
04:00: אוסטרליה - טורקיה (בית ד', ונקובר)