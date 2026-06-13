מונדיאל 2026: לקראת יום המשחקים השלישי | עדכונים שוטפים

יום המשחקים השלישי של גביע העולם בצפון אמריקה ייצא היום (שבת) לדרך. בית ג' נפתח בסערה: קרלו אנצ'לוטי בבכורה היסטורית על הקווים של ברזיל מול מרוקו הלוהטת בניו ג'רזי, וסקוטלנד פוגשת את האיטי לקרב הנוסטלגיה הגדול. במקביל, שווייץ וקטאר פותחות את הלו"ז בקליפורניה, וטורקיה תפגוש את אוסטרליה בסיאטל.

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