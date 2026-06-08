4 כלים של גוגל שישדרגו לכם את חוויית הצפייה במונדיאל 2026

חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם יוצאת לדרך ברחבי צפון אמריקה, ובין אם אתם עוקבים אחרי המשחקים מהספה בבית, מהמשרד או אפילו מהרכב, גוגל השיקה היום (שני) דרכים חדשות ומתקדמות שיחברו אתכם למגרש מכל מקום. אם אתם מחפשים את התוצאות האחרונות, מנווטים לפאב הקרוב או רוצים סיכום חכם של רגעי השיא, אלו 4 הכלים שאתם חייבים להכיר לקראת מונדיאל 2026.

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1. עדכונים בזמן אמת ותוצאות על מסך הנעילה (Google Search)

חלון החיפוש המוכר משתדרג ומנגיש את כל הנתונים בצורה ויזואלית ומהירה. חיפוש פשוט של המשחק (למשל "מקסיקו נגד דרום אפריקה") יציג לכם באופן מיידי לוח משחקים, הרכבים, טבלאות בתים, בדיקות סטטיסטיות וסרטונים מהרשתות החברתיות.

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הפיצ'ר שאתם חייבים להכיר: כדי שלא תצטרכו לפתוח את הטלפון כל דקה, גוגל מאפשרת לנעוץ את תוצאות המשחק ישירות על מסך הנעילה של מכשירי אנדרואיד ו-iOS (באמצעות פיצ'ר ה-Live Activities). העדכונים ירוצו אוטומטית לפני, במהלך ובסיום כל משחק.

2. צלילה לטקטיקה עם מצב ה-AI בחיפוש (AI Mode)

השנה, מנוע החיפוש הופך לעוזר אישי חכם בזכות ה-AI Mode. מעבר לאפשרות להזמין כרטיסים בצורה חכמה (Agentic Booking), תוכלו לשאול שאלות מורכבות על חוקי המשחק, היסטוריית שחקנים או ניתוח מערכים טקטיים.

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תרשימים בהתאמה אישית: אם תרצו להבין למשל מתי מאמנים משתמשים במערך טקטי מסוים ומה היתרונות שלו, ה-AI Mode ייצר עבורכם תרשים ויזואלי ואינטראקטיבי שנתפר בדיוק עבור השאלה שלכם.התכונה זמינה כעת למנויי ה-Premium (במסלולי Pro ו-Ultra) ותיפתח בחינם לחלוטין לכלל המשתמשים בחלון החיפוש במהלך הקיץ הקרוב.

3. מנווטים למשחק (ולפאב): השדרוגים ב-Maps וב-Waze

אם אתם ברי מזל ונמצאים בערים המארחות, או אם אתם פשוט מחפשים את המקום המושלם לראות בו את המשחק עם חברים, גוגל מעדכנת את מערכות הניווט שלה:

תוצאות חיות ב-Waze: לראשונה, אפליקציית הניווט הפופולרית תציג לכם את תוצאות המשחקים בלייב על גבי המסך – בכל פעם שהרכב שלכם נמצא בעצירה מוחלטת (ברמזור או בפקק). בנוסף, שתי האפליקציות יציגו עדכונים בזמן אמת על חסימות כבישים, מדרחובים להולכי רגל ושינויים בתחבורה הציבורית סביב האצטדיונים.

איתור מקומות צפייה ב-Maps: לא השגתם כרטיס? תוכלו להשתמש בפקודה חופשית בטקסט או בקול ב-Google Maps, כמו למשל: "מצא לי שולחן ל-4 אנשים בשעה 19:30, במקום שבו אוכל לצפות במשחק המונדיאל ולפגוש אוהדים נוספים".

לקריאה נוספת - סדרת הכתבות "הסודות מחוץ למגרש":

סודות מחוץ למגרש: מה עושים במדינה הכי לוהטת של המונדיאל?

סודות מחוץ למגרש: נדהמנו ממה שיש למדינה הזו להציע חוץ ממונדיאל

סודות מחוץ למגרש: הערים אליהם טראמפ ירצה שהתיירים יגיעו

4. לקחת את האהדה צעד קדימה עם אפליקציית Gemini

עוזר ה-AI של גוגל, Gemini, הופך במהלך הטורניר למרכז מידע דינמי. הוא מסוגל לשלוף תוצאות חיות, רגעי שיא ונתונים, ולתרגם תשובות טקסטואליות יבשות לגרפים, וידאו ותמונות מעודכנות מהמגרשים.

הפכו לשחקנים בנבחרת שלכם: גוגל משיקה את תבניות ה-Nano Banana החדשות בלשונית ה-Images של Gemini. כל מה שצריך לעשות זה להעלות תמונה שלכם, וה-AI ישתיל אתכם בתוך סצנות מונדיאל רשמיות – כשאתם לובשים את מדי הנבחרת האהובה עליכם, חוגגים שער באצטדיון מלא או מבצעים הצלה הירואית מהקו.

תקציר בוקר אוטומטי (Scheduled Actions): מנויי הפרימיום (Plus, Pro ו-Ultra) יכולים להגדיר משימה מתוזמנת, ולקבל מדי בוקר ישירות למכשיר תקציר חדשות ספורט אישי (Soccer News Digest) שמתמקד בנבחרות ובשחקנים המועדפים עליהם – באופן אוטומטי בשעה ובצורה שיבחרו.