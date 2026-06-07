חובבי הכדורסל והספורט בעולם כבר מביטים בציפייה לעבר צפון אמריקה: עם השלמת תמונת העולות וקביעת הסגלים של 48 הנבחרות הגדולות בעולם, לוח המשחקים הרשמי והמלא של מונדיאל 2026 נחשף. הטורניר הגדול והארוך ביותר בהיסטוריה ייפרס על פני 37 ימים מרתקים, ויכלול לא פחות מ-104 משחקים שיתקיימו במקסיקו, קנדה וארצות הברית.

החגיגה תחל רשמית ב-11 ביוני באצטדיון האייקוני במקסיקו סיטי, ותינעל בגמר הגדול והחגיגי באצטדיון "מטלייף" בניו ג'רזי ב-19 ביולי. כדי שלא תפספסו אף רגע, ריכזנו עבורכם את המפגשים הגדולים של שלב הבתים (בשעון ישראל) ואת תאריכי השלבים המכריעים.

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המפגשים הגדולים של שלב הבתים (לפי שעון ישראל):

חמישי, 11 ביוני (משחק הפתיחה):

בית א': מקסיקו נגד דרום אפריקה – 22:00

שבת, 13 ביוני:

בית ג': ברזיל נגד מרוקו – 01:00 (בלילה בין שבת לראשון)

ראשון, 14 ביוני:

בית ה': גרמניה נגד קוראסאו – 20:00

בית ו': הולנד נגד יפן – 23:00

שני, 15 ביוני:

בית ח': ספרד נגד כף ורדה – 19:00

שלישי, 16 ביוני:

בית ט': צרפת נגד סנגל – 22:00

רביעי, 17 ביוני:

בית י': ארגנטינה נגד אלג'יריה – 04:00 (בלילה בין שלישי לרביעי)

בית כ': פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו – 20:00

בית ל': אנגליה נגד קרואטיה – 23:00

שישי, 19 ביוני:

בית ד': ארה"ב נגד אוסטרליה – 22:00

שבת, 20 ביוני:

בית א': הולנד נגד שוודיה – 20:00

בית ה': גרמניה נגד חוף השנהב – 23:00

ראשון, 21 ביוני:

בית ח': ספרד נגד ערב הסעודית – 19:00

שני, 22 ביוני:

בית י': ארגנטינה נגד אוסטריה – 20:00

בית ט': צרפת נגד עיראק – 24:00

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שלישי, 23 ביוני:

בית כ': פורטוגל נגד אוזבקיסטן – 20:00

בית ל': אנגליה נגד גאנה – 23:00

חמישי, 25 ביוני:

בית ה': אקוודור נגד גרמניה – 23:00

שישי, 26 ביוני:

בית ט': נורווגיה נגד צרפת – 22:00

שבת, 27 ביוני:

בית ח': אורוגוואי נגד ספרד – 03:00 (בלילה בין שישי לשבת)

בית ל': פנמה נגד אנגליה – 24:00

שלבי ההכרעה: תאריכי הנוקאאוט הרשמיים

לאחר סיום שלב הבתים המורחב, הטורניר יעבור לשיטת נוקאאוט ישירה ואכזרית, החל משלב ה-32 החדש ועד להנפת הגביע העולמי:

שלב ה-32 המורחב: 28 ביוני עד 3 ביולי

שמינית הגמר: 4 ביולי עד 7 ביולי

רבע הגמר: 9 ביולי עד 12 ביולי

חצי הגמר: 14 ביולי ו-15 ביולי

המשחק על המקום השלישי (מדליית הארד): שבת, 18 ביולי (מיאמי)

הגמר הגדול: ראשון, 19 ביולי, בשעה 22:00 שעון ישראל (ניו ג'רזי)