בזמן שהנבחרות האחרות נלחמות על הדשא, בנבחרת אנגליה נהנו מיום חופש בעקבות הניצחון 2:4 על קרואטיה (בו קיין כבש צמד), וחשפו הצצה משעשעת במיוחד למה שקורה בתוך חדר ההלבשה של "שלושת האריות" בקנזס סיטי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<

בלם הנבחרת, דן ברן, חשף בראיון ל-BBC כי הקפטן הארי קיין הוא חובב מושבע של מוזיקת קאנטרי אמריקאית, ואף כופה את הטעם המוזיקלי שלו על שאר השחקנים: "יש לנו פטיפון במלון, וכשמגיע התור של הקפטן לבחור את השירים, רוב הזמן שומעים קאנטרי".

האהבה של קיין לז'אנר לקחה אותו, יחד עם ברן והשוער ג'ייסון סטיל, לנסיעה קצרה של 20 דקות מבסיס הנבחרת אל העיר אינדפנדנס הסמוכה, כדי לצפות בהופעה חיה של זמרת הקאנטרי אלה לנגלי.

ברן סיפר כי לקח את האירוע ברצינות רבה: "הייתי היחיד שהגיע לבוש קומפלט עם כובע בוקרים, ג'ינס והכל. הארי וסטיל הצליחו לפגוש את אלה לפני הג'יג, אבל אני הגעתי קצת מאוחר יותר".

אלא שהמשמעת הקשוחה של הנבחרת קטעה את החגיגה מוקדם מהצפוי. השחקנים נאלצו לעזוב את האולם ולפספס את שלושת השירים האחרונים של ההופעה כדי לעמוד בזמני העוצר הקפדניים ולחזור למלון בזמן.

כעת, האנגלים יחליפו את סקוטלנד וינחתו באזור בוסטון לקראת המשחק הבא שלהם מול גאנה באצטדיון ג'ילט, שם ניצחון יבטיח להם רשמית את המקום בשלב 32 האחרונות.