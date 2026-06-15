מונדיאל 2026: ספרד עולה למגרש; סעודיה תפתיע שוב במשחק הפתיחה? | יום המשחקים החמישי

יום המשחקים החמישי נפתח עם הנבחרת הספרדית שתעלה לשחק מול כף ורדה האפריקאית • סעודיה תעלה בהמשך ותנסה לשחזר את ההצלחה מול ארגנטינה ב-2022, כשתשחק מול אורוגוואי • וגם: לאחר משבר הויזות - איראן עולה לשחק

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
כוכב נבחרת ספרד לאמין ימאל, ארכיון
כוכב נבחרת ספרד לאמין ימאל, ארכיוןAP Photo/Khalil Hamra

שלב הבתים ממשיך: ספרד וכף ורדה פתחו הערב (שני) את יום המשחקים החמישי. סעודיה, שהביסה את ארגנטינה במשחק הפתיחה במונדיאל 2022, תעלה בהמשך למגרש ותנסה להביס את נבחרת אורוגוואי. איראן תעלה לשחק מול ניו זילנד לאחר סערת הוויזות.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<

מחצית באטלנטה: 0:0 במשחק בין ספרד לכף ורדה

המשחק בין ספרד לכף ורדה יצא לדרך!

אחרי משחק אחד במונדיאל: תוניסיה פיטרה את מאמן הנבחרת בעקבות התבוסה 5:1 לשבדיה

לידיעה המלאה >>>

7:1 בלתי יאמן לגרמניה על קורסאו, תיקו בין הולנד ליפן, ניצחון של חוף השנהב על אקוודור - והשפלה 5:1 של שוודיה על תוניסיה - שהביאה לפיטור מאמן הנבחרת | סיכום משחקי היום הרביעי של המונדיאל

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות