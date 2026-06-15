מונדיאל 2026: ספרד עולה למגרש; סעודיה תפתיע שוב במשחק הפתיחה? | יום המשחקים החמישי

יום המשחקים החמישי נפתח עם הנבחרת הספרדית שתעלה לשחק מול כף ורדה האפריקאית • סעודיה תעלה בהמשך ותנסה לשחזר את ההצלחה מול ארגנטינה ב-2022, כשתשחק מול אורוגוואי • וגם: לאחר משבר הויזות - איראן עולה לשחק

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