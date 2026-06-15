מונדיאל 2026: ספרד עולה למגרש; סעודיה תפתיע שוב במשחק הפתיחה? | יום המשחקים החמישי
יום המשחקים החמישי נפתח עם הנבחרת הספרדית שתעלה לשחק מול כף ורדה האפריקאית • סעודיה תעלה בהמשך ותנסה לשחזר את ההצלחה מול ארגנטינה ב-2022, כשתשחק מול אורוגוואי • וגם: לאחר משבר הויזות - איראן עולה לשחק
i24NEWS
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שלב הבתים ממשיך: ספרד וכף ורדה פתחו הערב (שני) את יום המשחקים החמישי. סעודיה, שהביסה את ארגנטינה במשחק הפתיחה במונדיאל 2022, תעלה בהמשך למגרש ותנסה להביס את נבחרת אורוגוואי. איראן תעלה לשחק מול ניו זילנד לאחר סערת הוויזות.
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