למה לנבחרת אורוגוואי מותר ללבוש 4 כוכבים למרות שזכתה רק פעמיים במונדיאל?

נבחרת אורוגוואי פתחה הלילה (בין שני לשלישי לרביעי) את קמפיין מונדיאל 2026 שלה במיאמי עם תיקו 1:1 דרמטי ומותח מול סעודיה העקשנית. מעבר לדרמה על כר הדשא, מיליוני צופים ברחבי העולם שוב שמו לב לאנומליה מעניינת במיוחד על החולצה התכולה של הדרום-אמריקאים: ארבעה כוכבים מוזהבים המתנוססים בגאון מעל סמל ההתאחדות.

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חובבי כדורגל מושבעים יודעים היטב שאורוגוואי זכתה בגביע העולם "רק" פעמיים בהיסטוריה שלה, במונדיאל הראשון אי פעם ב-1930 ובסנסציית ה"מרקנאסו" המפורסמת מול ברזיל ב-1950. אז איך נבחרת שזכתה בשני מונדיאלים קיבלה אישור רשמי מפיפ"א לעלות לדשא עם ארבעה כוכבים, ומציבה את עצמה מעל אלופות כמו צרפת, ספרד והיריבה המושבעת ארגנטינה?

אולימפיאדה שהיא מונדיאל: הסיפור מאחורי הכוכבים

התשובה הרשמית מחזירה אותנו יותר ממאה שנים לאחור, אל שנות ה-20 של המאה הקודמת. בשנים 1924 (בפריז) ו-1928 (באמסטרדם), נבחרת אורוגוואי הציגה כדורגל מרהיב וזכתה בשתי מדליות זהב אולימפיות רצופות.

באותם ימים, טורניר המונדיאל הרשמי של פיפ"א עדיין לא היה קיים (הוא נולד רק ב-1930). מאחר שפיפ"א הייתה שותפה מלאה בארגון טורניר הכדורגל של המשחקים האולימפיים באותם שנתונים, באורוגוואי טענו לאורך כל השנים כי הניצחונות באולימפיאדה הגדירו אותם כ"אלופי העולם הרשמיים" של אותה תקופה, ולכן הם זכאים לשני כוכבים נוספים על החולצה.

הסיפור הפך לסערה של ממש בעבר כאשר פיפ"א פנתה לחברת פומה (Puma), שהייתה אז מלבישת המדים הרשמית, ודרשה ממנה להסיר שני כוכבים מהחולצה. בהתאחדות של אורוגוואי סירבו להיכנע, הציגו הוכחות היסטוריות שפיפ"א עצמה ניהלה את הטורנירים האולימפיים ההם כאליפויות עולם, וראשי הכדורגל העולמי נסוגו מהדרישה ואישרו את המצב הקיים.

בכל אופן, הלילה אורוגוואי התקשתה לשחזר את ימי הזוהר שלה ועשתה תיקו עם סעודיה. המחצית הראשונה הייתה שקולה, אך בדקה ה-41, השוער הוותיק של אורוגוואי, פרננדו מוסלרה, ביצע טעות קשה ואיבד ריכוז. אל-עומארי הסעודי ניצל את השגיאה בצורה מושלמת, הכניע את השוער והעלה את הסעודים ליתרון 0:1 מפתיע רגע לפני הירידה להפסקה.

במחצית השנייה אורוגוואי העבירה הילוך, שלחה את כל הכלים קדימה ובסופו של דבר באה על שכרה עם שער שוויון מוצדק: הכדור נהדף מהגנת סעודיה, ומקסי אראוחו שהשתלט על הריבאונד, שלח בעיטה חכמה ומדויקת מזווית לא פשוטה בכלל ישירות אל הרשת העליונה כדי לקבוע את תוצאת הסיום, 1:1.

בעקבות חלוקת הנקודות, תמונת הבית הופכת למרתקת במיוחד: אורוגוואי תפגוש במחזור הבא (21 ביוני) את הסינדרלה הלוהטת כף ורדה, שכזכור סחטה 0:0 הירואי מספרד, בעוד שספרד הלחוצה תנסה להתאושש מול הסעודים.