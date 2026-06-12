נבחרת מרוקו תגיע למונדיאל הקרוב בקיץ 2026 כשמבחינה מקצועית מדובר באחת הנבחרות החזקות בעולם, שזכתה לאחרונה באליפות אפריקה (לאחר החלטה משפטית דרמטית), אך התנהלות כוכביה מחוץ לדשא מעוררת סלידה עמוקה.

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אשרף חכימי, מגנה של פריז סן ז'רמיין ואחד השחקנים המשפיעים בנבחרת, יישלח למשפט בגין חשד לאונס צעירה, כך הוחלט רשמית ב-24 בפברואר. רשויות החוק בנאנטר שבצרפת קבעו כי קיימת תשתית ראייתית מספקת נגד השחקן בן ה-27, בגין אירוע שהתרחש בפברואר 2023. חכימי אמנם כופר בהאשמות וטוען כי הן שקריות, אך העמדתו לדין של מי שנחשב לפנים של הכדורגל המרוקאי מטילה צל כבד על המשלחת כולה.

חגיגות הלינץ' באמסטרדם והסתה נגד ישראל

לצד הפלילים, במישור המדיני-חברתי הפכה מרוקו לנבחרת עוינת במיוחד. הקשר חכים זיאש הפך לאחד הקולות הבוטים נגד ישראל בעולם הכדורגל. זיאש לא הסתפק בהנפת דגלי פלסטין כפי שעשתה הנבחרת כולה לאחר הניצחון על ספרד במונדיאל 2022, אלא עלה מדרגה.

הוא השתמש בביטוי "מהנהר ועד הים" וכינה את פעולות צה"ל נגד מחבלים כ"רצח עם". זיאש גם לעג לקורבנות המהומות באמסטרדם. בנובמבר 2024, לאחר תקיפת אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, פרסם זיאש סטורי מבזה בו חגג את התקרית וכתב על הישראלים: "כשלא מדובר בנשים וילדים, הם בורחים". זיאש אף תקף את ממשלת מרוקו עצמה בטענה שהיא "תומכת ברצח עם".

אליפות על השולחן הירוק

גם הישגיה המקצועיים האחרונים של הנבחרת נצבעו במחלוקת. ב-17 במרץ 2026, קבעה ועדת הערעורים של התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) כי מרוקו היא אלופת אפריקה 2025, זאת לאחר שהפסידה על המגרש לסנגל בגמר שנערך חודשיים קודם לכן.

התואר הוענק למרוקאים "על שולחן הירוק" בעקבות הפסד טכני שנפסק לסנגלים, לאחר שאלו נטשו את המגרש במחאה על שיפוט שנוי במחלוקת. המאמן ואליד רגראגי, שהספיק לעזוב מאז את תפקידו, כינה את האירועים "תדמית מבישה לכדורגל האפריקאי".

מרוקו הייתה לאורך השנים פורצת דרך עבור היבשת השחורה. האפריקאית הראשונה שסיימה ראשונה בבית במונדיאל (1986) והראשונה להגיע לחצי הגמר (2022). וכאן הפרדוקס. כי מרוקו היא גם פשוט נבחרת מעולה. כוכבים כמו ברהים דיאז, שחקנים שמשחקים בריאל מדריד, בפריז סן ז'רמן ובליגות הטובות בעולם. קבוצתיות יוצאת דופן. רוח לחימה אמיתית.

במונדיאל הקרוב הם עלולים להדיח נבחרות שאנחנו אוהבים. ודווקא בגלל שהם טובים זה מכעיס כפליים. כי קשה להתעלם מהם. וקשה לאהוב אותם, וזה כשיש להם פוטנציאל של כ-900 אלף מרוקאים בישראל. מרוקו מוכשרת, שנויה במחלוקת, ומצליחה, גם על המגרש וגם מחוצה לו.

בדיוק הנוסחה לנבחרת שכולם יאהבו לשנוא.