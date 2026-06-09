הכדורגל נותר הספורט הפופולרי ביותר בעולם ללא עוררין, עם כ-5 מיליארד אוהדים מוערכים ומאות מיליוני משתתפים פעילים ברחבי הגלובוס. אולם, דוח מחקר מקיף של מנהל ההשקעות הראשי (CIO) של UBS Global Wealth Management, תחת הכותרת "האבולוציה של הכדורגל: ממשחק לתעשייה גלובלית", מראה כי מאחורי התשוקה על המגרש מסתתרת כיום אחת התעשיות הדינמיות והמתוחכמות בעולם הכלכלה והמדיה.

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לפי נתוני הדוח, חגיגת השיא של התעשייה הזו מתרחשת ממש עכשיו במונדיאל 2026 בצפון אמריקה. הטורניר הגדול בהיסטוריה צפוי למשוך מעורבות של למעלה מ-6 מיליארד בני אדם – בערך שלושה רבעים מאוכלוסיית העולם. האנליסטים של UBS מציינים כי לפי ההערכות, הטורניר לבדו עשוי להוסיף סכום עתק של 41 מיליארד דולר לתמ"ג העולמי.

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ההשפעה הכלכלית הזו מייצרת אפקט דומינו חיובי רחב היקף על שורה של תעשיות נלוות המרוויחות מזינוק בצריכה: תעשיית ההלבשה והוולנס (ביקוש חסר תקדים למרצ'נדייז וציוד), ענף ההימורים והגיימינג (הרושם זינוק בנפח הפעילות וגיוס משתמשים חדשים), ותעשיית התיירות והמלונאות. נתוני הדו"ח מראים כי 44% מחובבי הספורט טסו בעבר למדינה אחרת עבור אירוע ספורט (הנתון מזנק ל-56% בקבוצת הגיל 16–34), כאשר 60% מהמטיילים בוחרים ללון דווקא ביעדים שמחוץ לעיר המארחת – נתון שמפזר את ההכנסות הכלכליות על פני אזורים נרחבים.

שיא כל הזמנים: 12.4 מיליארד אירו ב-20 מועדוני העילית

הפגנת הכוח הכלכלית של הענף משתקפת היטב בדו"חות הכספיים של המועדונים המקצוענים. 20 מועדוני הכדורגל המובילים בעולם (לפי מדד ה-Money League של דלויט) הגיעו לשיא הכנסות היסטורי של 12.4 מיליארד אירו בעונת 2024/25.

מדובר בזינוק חריג של 11% לעומת אשתקד, שהונע מהכנסות שיא מסחריות, חוזי שידור ומקסום ימי המשחק באצטדיונים.

מארק אנדרסן, מנהל שותף של הקצאת נכסים גלובלית ב-UBS GWM CIO, הסביר את השינוי במבנה הבעלות: "ככל שההכנסות גדלות והפעילות המסחרית נהפכת למקצועית יותר, המשמעות הכלכלית של מועדוני כדורגל משתנה. הם נתפסים יותר ויותר כעסקים מובנים בעלי תזרימי הכנסה מגוונים וערך אסטרטגי גובר, ולא רק כייצוג ספורטיבי או תרבותי טהור".

בעקבות המעבר למודלים עסקיים יציבים, המועדונים מושכים אליהם הון מוסדי ומבנים פיננסיים מורכבים. בעונת 2025/26, יותר מ-36% מהמועדונים בחמש הליגות הבכירות באירופה כבר נתמכים על ידי הון סיכון, קרנות פרטיות (Private Equity) או קרנות חוב.

ההשקעות מגוונות וכוללות רכישת מניות מיעוט (כגון השקעת Arctos בפ.ס.ז', ליברפול או צ'לסי), מימון חוב מובטח נכסים (ברצלונה, אטאלנטה), או הסכמי שיתוף הכנסות על נדל"ן (כמו השותפות של Sixth Street עם ריאל מדריד לשדרוג האצטדיון תמורת אחוז מההכנסות מאירועים שאינם כדורגל).

כחלק מאסטרטגיית הגיוון, המועדונים משקיעים מיליארדים בהפיכת האצטדיונים למתחמי בידור רב-תכליתיים הפועלים לאורך כל השנה (הופעות, כנסים). האצטדיון החדש של טוטנהאם האנגלית, למשל, שעלה 1.2 מיליארד ליש"ט, הזניק את הכנסותיה המסחריות מ-117 מיליון ליש"ט ב-2018 ל-215 מיליון ליש"ט ב-2022.

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מהפכת ה-AI על כר הדשא, דור ה-Z עובר לתקצירים

האבולוציה של הענף משנה לחלוטין את מה שקורה על כר הדשא ועל מסכי הצפייה:

מדע וטקטיקה במקום אלתור: על המגרש, המשחק הפך ליותר מובנה ואינטנסיבי, עם דגש על פעולות קצרות וחוזרות בעצימות גבוהה (האצות, בלימות ושינויי כיוון חדים) המנוטרות על ידי מערכות GPS ובינה מלאכותית, במקום ריצה ממושכת בקצב אחיד.

האופטימיזציה הובילה למהפכת ה"מצבים הנייחים": בעונת 2025/26, כמעט 28% מהשערים בפרמייר ליג (ללא פנדלים) הובקעו ממצבים נייחים, לעומת ממוצע של 22% בעשור הקודם (כאשר 19% מהשערים הגיעו מבעטות קרן). העומס הפיזי שינה גם את מפת הפציעות, כאשר פציעות שריר (במיוחד המסטרינג) מהוות כיום כ-24% מכלל הפציעות בכדורגל הגברים.

הרגלי צריכה מבוזרים: מחוץ למגרש, הטלוויזיה המסורתית מאבדת מכוחה לטובת סטרימינג, טלוויזיות חכמות (Connected TV) והפצה ישירה לצרכן (D2C).

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מריאנה מאמו, ראש מחלקת ייעוץ מעבר להשקעות ב-UBS GWM CIO, אמרה כי "האופן שבו אנשים צורכים ספורט התרחב בהרבה מעבר למשחק החי. עבור אוהדים רבים, הדבר כולל כעת תקצירים, אינטראקציה ברשתות החברתיות ותוכן דיגיטלי לאורך כל השבוע, מה שיוצר רצף מתמשך יותר של מעורבות המעצב מחדש את הדרך שבה התעשייה לוכדת קשב ומייצרת ערך".

לפי הדו"ח, 74% מחובבי הספורט משתמשים ברשתות חברתיות כדי לעקוב אחרי הענף, ו-61% מעדיפים לצרוך תקצירים וקטעים קצרים (Highlights). בקרב דור ה-Z, הנתון מגיע ל-72% שצורכים תוכן ספורט ברשתות החברתיות מדי יום, לעיתים קרובות בפלטפורמות מרובות.

הזינוק של ספורט הנשים: מונדיאל הנשים ב-2023 משך שני מיליארד צופים ברחבי העולם והניב הכנסות של כ-570 מיליון דולר. פיפ"א מציבה כעת יעד רשמי של מיליארד דולר הכנסות לטורניר הבא ב-2027. המותגים מזהים כאן קהל יעד אטרקטיבי וחדש – אוהדי ספורט הנשים הם לרוב צעירים יותר, משכילים יותר ובעלי הכנסה פנויה גבוהה יותר.

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מבט מהמגרש: "הילדים באקדמיות מנוהלים כמו ביזנס ענק"

הדוח כולל גם ראיון עם שוער העבר אנדרס לינדגור (ששיחק 20 שנה כמקצוען, בין היתר במנצ'סטר יונייטד), המשמש כיום כמנהל סגמנט ספורטאים ב-UBS EMEA. לינדגור תיאר "אמריקניזציה" מוחלת של הכדורגל האירופי דרך מדע, ספורט, תזונה ואנליטיקה.

"הבן שלי בן ה-12 משחק באקדמיה בכירה, וההבדל מהילדות שלי הוא דרמטי. הילדים האלה נמדדים עם משדרי GPS, עוברים מבדקים קבועים ומתאמנים עם מטרה מסחרית ברורה. כדורגל הוא מזמן ביזנס ענק".

עם זאת, לינדגור הזהיר את המשקיעים המוסדיים מפני "מלכודת ירידת הליגה" (Relegation Risk) הייחודית לכדורגל האירופי, לעומת הליגות הסגורות והמוגנות בארה"ב (כמו ה-NFL או ה-NBA). עונה אחת גרועה יכולה לרסק שווי של מועדון, למחוק זכויות שידור ולגרור פגיעה פיננסית קשה (כפי שקרה למשל עם קריסת קרן השקעות הספורט 777 Partners ב-2024, שגררה פגיעה קשה במועדונים כמו אברטון והרטה ברלין). משקיעים שמבינים את יחס הסיכון-סיכוי הייחודי הזה, מציין לינדגור, נמצאים בעמדה טובה יותר לקבלת החלטות מושכלות.