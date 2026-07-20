מסי בפוסט לאחר ההפסד: "הכאב גדול וייקח זמן עד שהפצע יגליד"

קפטן נבחרת ארגנטינה, לאו מסי, שבר שתיקה הערב (שני) וסיכם בפוסט מרגש בחשבון האינסטגרם שלו את הפסדה הדרמטי של נבחרתו בגמר גביע העולם. מסי ביקש להודות להמוני האוהדים על הברכות והתמיכה שקיבלו לאורך הטורניר כולו, והדגיש את תחושות האחדות שחזרה לשרור במולדתו במהלך השבועות האחרונים.

בהקשר להישג המקצועי של האלופה היוצאת, כוכב הנבחרת כתב והזכיר למבקרים כי "היום קשה להעריך את מה שעשינו, אבל הקבוצה הזו הגיעה לשני גמרים רצופים של גביע העולם".

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לצד הניסיון למצוא נחמה בהישגי העבר ובעבודה הקשה של חבריו לקבוצה, מסי לא הסתיר את תחושות האכזבה הקשות שמלוות את השחקנים ואת העם הארגנטינאי עם איבוד התואר העולמי.

בדבריו תיאר את התחושות הקשות שנותרו בקרב הנבחרת עם סיום הטורניר, והודה בפני מיליוני עוקביו כי "הכאב גדול מאוד וייקח זמן עד שהפצע הזה יגליד. אבל אני נשאר גם עם כל הדברים הטובים". בסיום דבריו הפגין קפטן הנבחרת רוח ספורטיבית כלפי היריבה הגדולה שקטפה את התואר והוסיף: "אני רוצה גם לברך את ספרד על הזכייה באליפות".

הדברים של מסי מגיעים כרקע לדרמת הענק שנרשמה הלילה בניו ג'רזי, שבה זכתה נבחרת ספרד במונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה לאחר ניצחון 0:1 על ארגנטינה בתום 120 דקות. המשחק נפתח בשליטה ספרדית מוחלטת בהובלת הכוכב הצעיר לאמין ימאל, בעוד ארגנטינה התקשתה לייצר מצבים ואף נותרה ב-10 שחקנים בעקבות הרחקתו של הקשר אנזו פרננדס בצהוב שני.

ההכרעה הגיעה בדקה ה-106 של ההארכה משער של המחליף פראן טורס, ששבר שוויון ממושך שבו החזיקה ארגנטינה בעיקר בזכות הופעה הירואית והצלות חוזרות ונשנות של השוער אמיליאנו מרטינס.