"הכדורגל ניצח": התגובות בעולם לניצחון של ספרד - וההפסד של מסי וארגנטינה

מונדיאל 2026 נגמר הלילה (בין ראשון לשני) עם ניצחון של נבחרת ספרד, ששלטה במשחק החל משריקת הפתיחה - אבל הצליחה לכבוש שער בודד אחרי 106 דקות. התקשורת ברחבי העולם הייתה כולה לצד ספרד, עם תיאורים כמו "ניצחון לכדורגל", בעוד אחרים אמרו שהניצחון הגיע "אחרי מתח רב ולא מעט שעמום".

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ה"טלגרף" הבריטי בחרו לסקר את המשחק כ"ניצחון הכדורגל של ספרד על פני הבריונות הארגנטינאית", כשהם מתייחסים לסגנון המשחק של האלביסלסטה ולמספר העבירות הגבוהה של הנבחרת במהלך המשחק - שהוביל לכרטיס אדום ואף המשיך גם אחרי שריקת הסיום.

גם ה-BBC שיבחו את ספרד, ואמרו כי "לה רוחה" התעלו על ארגנטינה בכל קנה מידה, ואף כינו את המשחק של הארגנטינאים "מביך". ב"לה פיגרו" הצרפתי אמרו כי המשחק "לא היה גמר המונדיאל הגדול בהיסטוריה", וכי המשחק התנהל באיטיות, אך שהמחצית השנייה והארכת הזמן שבאה בעקבותיה סיפקו לא מעט מתח.

גם בישראל גמר המונדיאל עורר עניין רב בקרב הצופים - במהלך המשחק נרשמו 40.6% רייטינג, שמהווים כ-1.5 מיליון צופים, זאת לצד ההקרנות הציבוריות שנערכו ברחבי הארץ.

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אחרי הניצחון, החגיגות בספרד נמשכו כל הלילה כשבבירה מדריד עשרות אלפי אוהדים הציפו את רחובות העיר כשהם מנופפים בדגלים, צופרים במכוניות ושואגים משמחה. המונים לבושים בחולצות האדומות של הנבחרת הלאומית זרמו לאורך שדרת רקולטוס לעבר כיכר סיבלס, נקודת המפגש המסורתית לחגיגות של נבחרת ספרד, וזיקוקים האירו את שמי העיר.