הישראלים מהמרים: הגביע יישאר באירופה, ואמבפה יפרק את המונדיאל

חברת הספורט והדאטה 365scores חושפת הבוקר (שני) נתונים ממשחק הניחושים בו לוקחים חלק יותר מ-272 אלף משתתפים בישראל, לצד כ-3 מיליון שחקנים ברחבי העולם. לפי הנתונים, הציבור הישראלי מציג ביטחון עצמי גבוה בהרבה מהממוצע העולמי לגבי זהות האלופה, ומסרב להיפרד מהרומנטיקה של הכוכבים הוותיקים שהגדירו את העשור האחרון.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כשזה מגיע לנעל הזהב של הטורניר, קיליאן אמבפה הוא הפייבוריט של כולם, אך בישראל מדובר בקונצנזוס מוחלט: 32.3% מהישראלים בטוחים שהכוכב הצרפתי יסיים כמלך השערים, לעומת 22.4% בלבד בעולם. במקביל, הארי קיין זוכה לאמון מטורף מהקהל המקומי עם 17.5% מהישראלים שמהמרים על החלוץ האנגלי, בזמן שבעולם רק 7% מאמינים בו. גם ארלינג הולאנד נהנה מיחסי ציבור מצוינים בארץ עם 3.5% מהקולות, בעוד שבעולם הוא זוכה ל-1.8% בלבד.

למרות חילופי הדורות, הקהל העולמי עדיין שומר אמונים לרונאלדו ומסי. 7.3% מהעולם מהמרים על כריסטיאנו רונאלדו כמלך השערים, מה שמציב אותו במקום השני בדירוג העולמי, לעומת 2.1% בלבד בישראל. ליונל מסי זוכה ל-4.6% מהקולות בעולם לעומת 2.2% בלבד בארץ. באשר לדור העתיד, לאמין יאמל מקבל 3% מהקולות בישראל ו-4% בעולם, בעוד אוסמן דמבלה סוגר את הרשימה עם 2.5% בארץ ו-2.7% בעולם.

כשצוללים לניחושי הנבחרת שתזכה להניף את הגביע המוזהב, הטופ 3 של ישראל והעולם זהה, אך חלוקת האחוזים שונה לחלוטין. צרפת מובילה בישראל עם 21.1% לעומת 12% בלבד בעולם, וספרד זוכה ל-19.4% מהקולות בארץ לעומת 11.5% בעולם. פורטוגל סוגרת את השלישייה עם 10.8% בישראל ו-11% בעולם. נתונים אלו מראים שבישראל למעלה מ-40% מהקולות הולכים רק לצרפת וספרד יחד, בזמן שבעולם הקרב צמוד בצורה יוצאת דופן. ארגנטינה זוכה ל-5% מהקולות בישראל ול-5.1% בעולם, וברזיל מקבלת 4.9% בישראל לעומת 4.2% בעולם.

האחוזים החד-ספרתיים הנמוכים הללו מראים שהמנחשים בשני פלחי השוק די בטוחים שהגביע יישאר הפעם ביבשת אירופה.

לפי משחק הניחושים, הקהל הישראלי הולך עם העיניים והמספרים היבשים של הכוכבים הגדולים באירופה, בעוד שהעולם עדיין מחזיק בתקווה לריקוד אחרון של רונאלדו או מסי.