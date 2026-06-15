טירוף במונדיאל: שוער כף ורדה, שעצר את ספרד, קיבל מיליון עוקבים באינסטגרם תוך 90 דקות

נבחרת כף ורדה הקטנה רשמה את הופעת הבכורה ההיסטורית שלה אי פעם בגביע העולם, והצליחה להדהים את הגלובוס עם 0:0 הירואי מול מעצמת הענק ספרד. מי שהיה חתום על הסנסציה הוא השוער הוותיק של הנבחרת, ווזיניה (Vozinha) בן ה-40, שמשחק ביום-יום בליגה השנייה בפורטוגל במדי שאבס.

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ווזיניה סיפק את משחק חייו בהופעתו ה-89 במדים הלאומיים. הוא רשם לא פחות מ-7 הצלות קריטיות מול ההתקפה הספרדית המפחידה, זכה לציון מטורף של 8.4 באתר הסטטיסטיקה WhoScored, ונבחר כמובן למצטיין המשחק.

המהלך הברזילאי שהצית את הרשת

בזמן שווזיניה זינק מכדור לכדור על הדשא באטלנטה, באולפני ערוץ הספורט הברזילאי הפופולרי Caze TV כל כך התלהבו מהשואו של השוער בן ה-40, שבתחילת מחצית השנייה השדרנים פנו בשידור חי למיליוני הצופים שלהם וביקשו מהם לעשות כבוד לווזיניה ולעזור לו להגיע ל-100 אלף עוקבים בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו, שעמד לפני המשחק על אלפים בודדים. מכאן, הדברים יצאו לחלוטין משליטה והפכו לתופעה ויראלית חסרת תקדים.

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תוך דקה אחת מהקריאה בשידור: החשבון שלו זינק ל-220,000 עוקבים. בדקה ה-60 של המשחק: מד העוקבים כבר חצה את קו ה-350,000. בשריקת הסיום, השוער כבר עמד על 389,000 עוקבים. 5 דקות בלבד מהסיום (עוד לפני שהגיע לחדר ההלבשה), החשבון קיבל תוספת מטורפת של עוד חצי מיליון איש.

כאשר השוער הוותיק נפרד מהחיבוקים המרגשים של חבריו לקבוצה על הדשא (כשדמעות בעיניו) ונכנס לחדר ההלבשה כדי להרים את הטלפון שלו, הוא גילה שהחשבון שלו רשם מעל ל-1,000,000 עוקבים חדשים.

לפני פתיחת הטורניר, ווזיניה העלה פוסט נרגש שבו כתב על הגשמת החלום להגיע לבמה הגדולה בתבל: "סופר לאחור אל החלום... בשבילנו, בשביל ההיסטוריה שלנו, בשביל האנשים שלנו".

הוא כנראה לא דמיין שבגיל 40, הלילה הזה יהפוך אותו לא רק לגיבור לאומי, אלא גם לאחד השמות הכי ויראליים על כדור הארץ.