שיר המונדיאל 2026 שובר שיאים - מיליון צפיות תוך 24 שעות

חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם מתחילה על המגרשים במקסיקו, קנדה וארה"ב, אבל ברשת הישראלית יש כבר מנצחת ברורה אחת. שיר המונדיאל הרשמי של "שרוטונים" למונדיאל 2026 ממשיך לכבוש את הפלטפורמות בדיגיטל, ורשם בתוך פחות מ-24 שעות מאז עלייתו לאוויר נתון חסר תקדים של כמעט מיליון צפיות.

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הקליפ החדש, שהפך באופן מיידי לאחד התכנים הוויראליים והמובילים בישראל ביממה האחרונה, ממשיך לצבור עשרות אלפי צפיות חדשות מדי שעה, ומסתמן כהמנון הרשמי של הטורניר הנוכחי עבור הקהל המקומי.

מסורת של 16 שנה: הפעם החמישית של שרוטונים

עבור "שרוטונים", מדובר בפעם החמישית שבה החברה מפיקה שיר מונדיאל מקורי. זוהי מסורת תרבותית ארוכת שנים שהחלה לפני למעלה מ-16 שנה (אי שם במונדיאל 2010), והפכה עם הזמן לחלק בלתי נפרד מחוויית הצפייה וההומור של חובבי הספורט והרשת בישראל. לאורך השנים, שירי המונדיאל הקודמים של המותג צברו יחד עשרות מיליוני צפיות.

על הנוסחה המוזיקלית של הלהיט הנוכחי חתומים כמה מהשמות הגדולים בתעשיית המוזיקה בישראל. מילים וקריאייטיב של ניב פועל, מייסד וסמנכ”ל הקריאייטיב של שרוטונים. על הלחן והעיבוד המוזיקלי הופקד ינון יהל (מי שהלחין בין היתר, יחד עם דורון מדלי, את הלהיט הבינלאומי "Unicorn" של נועה קירל) לצד דניאל דהרי. הכוכב האורח הוא הזמר סטטיק, שמשתלב בקליפ לצד דמויות האנימציה המיתולוגיות והאהובות המזוהות עם עולם התוכן של שרוטונים.

"עדות למקום המיוחד של השיר בכל מונדיאל מחדש"

שחר בר דוד, מייסד ומנכ”ל שרוטונים, לא הסתיר את התרגשותו מההצלחה הפנומנלית של הסרטון ומסר: “התגובות שאנחנו מקבלים מהשטח פשוט מדהימות. בכל מונדיאל מחדש אנחנו מבינים עד כמה הקהל הישראלי מחכה ליצירה הזו בציפייה שיא. העובדה שבתוך פחות מיממה אחת בלבד אנחנו כבר נושקים למחסום מיליון הצפיות היא עדות חיה לאהבה הגדולה של הקהל, ולמקום המיוחד שהשיר הזה תופס בלב הישראלי בכל טורניר מחדש".

בר דוד הוסיף: "אנחנו שמחים ומאושרים לראות את גל ההתלהבות, השיתופים והתגובות החמות שזורמות אלינו מכל רחבי הארץ. המונדיאל רק מתחיל, והקצב רק הולך לעלות".