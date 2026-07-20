נבחרת ספרד, שהוכתרה לאלופת העולם הטריה לאחר הניצחון הדרמטי 0:1 על ארגנטינה משער של פראן טורס בהארכה, תשלשל לכיסה סכום דמיוני מתוך קופת הפרסים הגדולה ביותר שחולקה אי פעם, ואין ספק שהטורניר האחרון ייזכר בעיקר בגלל המספרים הכלכליים המטורפים מאחורי הקלעים.

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קופת הפרסים הכוללת של פיפ"א הגיעה, כאמור, לשיא חסר תקדים, כאשר ההתאחדות הספרדית תקבל סכום של 51 מיליון דולר על הזכייה בגביע. על פי הדיווחים, שחקני הסגל הספרדי הבטיחו לעצמם מענק של כ-550 אלף דולר עוד לפני שריקת הפתיחה של הגמר רק מעצם ההעפלה אליו, אך כעת, לאחר שהונף הגביע, ההסכם קובע כי השחקנים יתחלקו ב-45 אחוזים מסך פרס הזכייה. המשמעות היא שכל אחד מ-26 שחקני הסגל של לה רוחה ישלשל לכיסו סכום של כ-940 אלף דולר (לפני ניכוי מס). מנגד, ארגנטינה המאוכזבת לא תצא בידיים ריקות ותקבל מענק של 34 מיליון דולר, בעוד אנגליה שסיימה שלישית תשלשל לכיסה 30 מיליון דולר וצרפת הרביעית "תסתפק" ב-28 מיליון דולר.

בזמן שהנבחרות חוגגות את המענקים, בצד של האוהדים נרשם זעם חסר תקדים על מחירי הכרטיסים לגמר, שזכו לביקורות נוקבות אפילו מצד השחקנים עצמם. חלוץ נבחרת ספרד, בורחה איגלסיאס, העלה סטורי זועם לאינסטגרם, שבו הגדיר את מחירי הכרטיסים הרשמיים כ"בושה וחרפה". המחיר הממוצע לכרטיס בגמר הגיע לנתון אסטרונומי של כ-12,751 דולר. גם מגן נבחרת אנגליה, מארק גהי, העביר ביקורת על פיפ"א וכינה את תמחור הכרטיסים "אשפה". השיא הגיע עם חשיפתם של מושבי ה-VIP ממש על קו הדשא, שנמכרו בסכום מטורף של מיליון דולר למושב, ועוררו לעג רב ברשתות החברתיות לאחר שהתברר כי זווית הצפייה מהם גרועה במיוחד ומלווה בהסתרות קבועות של צלמי המגרש.

אף על פי שהחגיגות בכיכר סיבלס במדריד רק החלו, בעולם הכדורגל כבר נושאים עיניים לעבר הטורניר הבא ב-2030, שיירשם בהיסטוריה כטורניר שישוחק לראשונה בשלוש מדינות ובשתי יבשות שונות, עם ספרד, פורטוגל ומרוקו כמארחות הרשמיות. פיפ"א כבר אישרה כי לרגל חגיגות ה-100 למונדיאל הראשון בהיסטוריה שלוש המארחות הרשמיות יקבלו - יחד עם אורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי - כרטיס העפלה אוטומטי לטורניר ללא מוקדמות. שלוש המדינות הדרום-אמריקניות יארחו את שלושת משחקי הפתיחה הסימבוליים של הטורניר, כולל טקס חגיגי באצטדיון סנטנאריו במונטווידאו, המקום שבו הכול התחיל ב-1930, לפני שהקרנבל יעבור רשמית ליבשות אירופה ואפריקה.