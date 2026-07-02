מונדיאל 2026: 0:3 לספרד נגד אוסטריה; בהמשך - רונאלדו נגד מודריץ'
ספרד ניצחה בענק את אוסטריה, עם צמד של ארויארסבאל • בהמשך הלילה ייפגשו פורטוגל וקרואטיה לקרב ענקים בין כריסטיאנו רונאלדו ולוקה מודריץ' • סבב המשחקים יסתיים עם שוויץ ואלג'יריה
לילה של כוכבים בשלב ה-32 של מונדיאל 2026: לאמין יאמאל וספרד אלופת אירופה פגשו הלילה (בין חמישי לשישי) את נבחרת אוסטריה הקשוחה, ואחרי ניצחון מדהים העפילה לשמינית הגמר עם ניצחון ראשון בשלב הנוקאאוט משנת 2010. בהמשך - קרב ענקים: נבחרת פורטוגל של רונאלדו תשחק מול נבחרת קרואטיה של לוקה מודריץ'. את סבב המשחקים הזה ייסגרו הבוקר שוויץ ואלג'יריה.
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